Földrengés volt hazánkban, szinte egész Vas megyében érzékelték (Frissítve!)

A vasi megyeszékhelyen is érezhető volt a vasárnap reggeli, Zágrábhoz közeli földrengés. A vasi katasztrófavédők nem kaptak bejelentést.

Frissítés: Megmozdult az ablak, a szobaajtó, a szobanövények és a szék: az egyik szombathelyi társasház nyolcadik emeletén vasárnap reggel, fél hét körül volt rendkívüli „mozgás”. Nem a szél okozta, az éppen 40 kilométer per órás volt akkor Szombathelyen. Földmozgás volt észlelhető, bár nem éppen a szomszédból: Horvátországban, Zágráb mellett mértek a Richter-skála szerinti 5,7-es erősségű földmozgást ekkor. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője, Balogh Eszter elmondta: nem kaptak bejelentést a földrengés észleléséről. Vagyis károkat biztosan nem okozott a távoli földmozgás. Bejegyzésünk alatt hozzászólásban rengetegen jelezték, hogy szinte egész Vas megyében lehetett érezni. A teljesség igénye nélkül írtak: Kondorfáról, Olaszfáról, Szombathely több városrészéből, Vasvárról, Horvátzsidányról, Celldömölkről, Kőszegről, Sárvárról.

Korábban írtuk:

Földrengést érzékeltek többen reggel 6 óra 24 perckor hazánk délnyugati településein, így többek közt Nagykanizsán, Beleznán, Szepetneken, Iharoson és Zalakaroson is – írja a zaol.hu.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint az 5,5 magnitudójú földrengés epicentruma Horvátországban volt. Az 5,0–5,9-es rengés közepes erősségűnek számít, a szerkezetileg gyenge épületekben már komoly károkat okozhat.

A Magyarországon érezhető rengésről az emberek a Facebook-on is beszámoltak, többen arra ébredtek, illetve úgy érzékelték, hogy mozgott alattuk az ágy. Károkról egyelőre nem tudunk. Olvasónk Szentgotthárdról jelezte, hogy érezték a rengést, de egy körmendi olvasónk is felhívta figyelmünket az esetre, aki egy utórengésről is beszámolt nem sokkal reggel hét óra előtt.