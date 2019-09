Folytatják Szentgotthárdon: a jövő iparáért

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztésére irányuló uniós támogatású projekt.

A szentgotthárdi önkormányzat 2016-ban beadott pályázata nyomán az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 478 millió forint értékű támogatásban részesült ipari infrastruktúra fejlesztésre.

A tegnapi ünnepélyes átadáson Huszár Gábor polgármester hangsúlyozta: a Szentgotthárdi Ipari Park, amely három évvel ezelőtt Tudományos és Technológiai Park minősítést kapott, nem is létezhetne ebben a formában, ha a város hat éve nem áldoz 260 millió forintot az osztrák tulajdonba jutott iparterület visszavásárlására. Azóta már a park II. üteme is benépesült termelőüzemekkel. Ezeknek a cégeknek jogos igénye volt, hogy dolgozóik a bekötőúton biztonságosan juthassanak el a munkahelyükre. A jelen pályázati összeg egyharmadából ezt most sikerült megoldani: a Felső liget úton elkészült az egyesített kerékpárút és járda, valamint az autóbuszöböl és az autóbusz-­forduló.

Az útavató után a városvezető és a kivitelező képviselője aláírták a szerződést a projekt második, mintegy 300 millió forintos egységére. Huszár Gábor elmondta: a gazdasági, ipari telephely iránti kereslet intenzív a térségben, így a jelenlegi kínálat hamarosan nem elégíti ki az igényeket, ezért szükségessé vált az ipari park bővítése az árapasztó vápán túl, az M8-as gyorsforgalmi út tervezett nyomvonaláig. A következő tíz hónapban kiépítik az ipari park III. ütemének még hiányzó alapinfrastruktúráját.

Huszár Gábor hozzátette: köszönet illeti Magyarország kormányát azért, hogy az M8-as beruházás keretében vállalta a gyorsforgalmi úti lehajtó és az ipari út közötti összeköttetés megépítését, amire a projekt költségvetéséből már nem futotta volna. A fejlesztések összesen 55,8 hektár ipari parki területet érintenek. Egyrészt javítják a már itt működő vállalkozások működési feltételeit, másrészt növelik a térség működőtőke-vonzerejét, ezáltal hozzájárulnak a térség foglalkoztatottságának javításához.

Az avatón Majthényi László közgyűlési elnöki is méltatta a beruházás fontosságát.