Fontos a személyes indíttatás – ez derült ki a börzén

Mi kell ahhoz, hogy valaki szabadidejét, pénzét, vagyonát vagy akár az egész életét annak szentelje, hogy rászoruló, autista, vak vagy mozgássérült emberek életét tegye boldogabbá? A szociális munka napja alkalmából rendezett hétfői szociális börze résztvevőit kérdeztük, indíttatásukról, céljaikról.

Kuglicz Kata korábban gondtalan fiatal lányként élte az életét.

Jómódú, szerető családban nőtt fel, kerek volt az élete. Bár a segítés gondolata nem volt idegen tőle, hiszen mentőnek tanult, soha nem gondolta volna, hogy szó szerint a saját bőrén kell megtapasztalnia, milyen a mozgássérültek élete. Harmincöt éves korában, egy boldog, féktelen afrikai nyaralás közben történt az a baleset, ami miatt ma maradandó sérülésekkel kell együtt élnie, és a kerekesszék az életének a része.

Három nappal azután, hogy a párja megkérte a kezét, Egyiptomban egy sivatagi szafarin felborult a terepjárójuk, eltörött a gerince. Sok műtét, kezelés eredményeként nem veszítette el teljesen a mozgásképességét. A következő év áprilisában megtartották az esküvőt, és úgy döntött, azon fog munkálkodni, hogy a hozzá hasonló vagy rosszabb helyzetben lévő embertársainak boldogabb legyen az élete.

Miközben évek óta rehabilitációs mentorként is tevékenykedik, most éppen a Mozgássérültek Vasakarat Sportklubja felélesztésén dolgozik. Az 1973-ban alakult egyesület sokáig inaktív volt. Kata most tagokat toboroz, pályázatokat ír, önkénteseket szervez. Szeretné elérni, hogy Vas megyében is legyen több sportolási lehetőségük a mozgás­sérülteknek. Ülőröplabda, kosárlabda, tenisz, vívás, úszás.

Legyenek edzők, pályák, mint Budapesten.

Mészáros Réka, a Kanizsai Dorottya Gimnázium angol szakos tanára kilencedikes diákjait hozta el a szociális börzére. – Én a Zonta Klub Szombathely tagja vagyok. Aktívan közreműködöm a szervezet tevékenységében. Jelenleg 68 országban 1200 klubban tevékenykednek önkéntes nők az emberi jogok érvényesüléséért, az erőszak és az elesettek bántalmazása ellen. Szombathelyen a rendszerváltás után, 1991-ben alakult a szervezet.

Fontos számunkra a rászorulók segítése, a sérült és beteg gyermekek támogatása. Szerettem volna bemutatni a diákjaimnak a mi civil szervezetünket és más egyesületeket is. Most kezdték a gimnáziumot, fontosnak tartom, hogy kicsit kitáguljon számukra a világ, hogy megismerjék, milyen közösségi tevékenységeket lehet végezni, hol lehet önkénteskedni.

Kovács Eliza, Majoros Mirella és Soós Dorina a Kanizsai Dorottya Gimnázium 9. C osztályos tanulói. Eliza szerint fontos, hogy vannak olyan emberek és szervezetek, amelyek támogatják a sérülteket és rászorulókat. Neki még nem volt kapcsolata ilyen emberekkel, nem volt alkalma, hogy ilyen munkát végezzen, de ha úgy adódna, kipróbálná, bár nem tagadja, hogy kicsit tart ettől a helyzettől.

Mirella szerint is segíteni kell azokat az embereket, akik mások, mint az átlag, és nem szabad őket kiközösíteni. Még nem végzett hasonló munkát, de kipróbálná. Dorina már megfordult olyan táborban segítőként, ahol mozgássérült, kerekesszékes emberek is voltak – nekik kellett segíteni. Azt mondja, jó élmény volt számára, sok kedvességet kapott a kerekesszékesektől.

A Csimborasszó Egészségügyi Központ magánintézmény, amely számos egészségügyi szolgáltatást nyújt. Mindazoknak, akik nem tudják megfizetni, létrehoztak egy alapítványt, ez a Csimborasszó Gyermekfejlesztést Támogató Alapítvány. Tóth Klára, a központ munkatársa beszélt arról, hogy csecsemőkortól kezdődően a fiatalokig foglalkoznak többféle korosztállyal. Van szülésfelkészítés, végeznek csípőszűrést, van gyógytorna, logopédia, pszichológia. A központ számos jótékonysági szervezettel is kapcsolatban áll.