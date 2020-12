Fontos, hogy vállalják a szlovénséget

Már megkezdte a felkészülést a jövő évi népszámlálásra az Országos Szlovén Önkormányzat (OSZÖ).

– Nagyon fontos, hogy minél több magyarországi szlovén ember vállalja a szlovénségét a jövő májusi népszámláláskor – hangsúlyozza Holecz Károly, az OSZÖ elnöke. Az utóbbi hetekben már elkezdték a különféle tájékoztató anyagok, szórólapok összeállítását és egy promóciós kisfilmet is készítenek. A figyelemfelhívást a hátralevő hónapok során több csatornán szeretnék eljuttatni az érintettekhez. Nemcsak a Rábavidéken élőket keresik meg: az elnök már a nyáron több olyan magyarországi városba ellátogatott, ahol szórványban élő szlovén kisebbség él. Mindenki nagyon fontos, hiszen további tíz éven át minden fórumon a most rögzített létszámon fogják számon tartani a magyarországi szlovénséget. Sajnos nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha esetleg a kérdezőbiztos nem is hívja fel erre külön a figyelmet, akkor is jelezni kell az etnikai hovatartozást. Minden bizonnyal az előző népszámláláskor sokan figyelmen kívül hagyták ezt, így fordulhat elő, hogy „papíron” mindössze 2800 szlovén etnikumú lakosa van Magyarországnak. Ennél sokkal többen vagyunk, és fontos, hogy ezt minél többen meg is vallják – hívja fel a figyelmet Holecz Károly.