Fordított utat jár be a háromgyerekes szombathelyi édesanya

Horváthné Kocsis Henrietta fordított utat járt be, mint a fiatalok többsége: 34 évesen, három fiú édesanyjaként vágott neki a továbbtanulásnak. Azóta sem vesztett a lendületéből, sőt, mintha három ember munkáját végezné, annyit dolgozik. Szelíden határozott, igazi vezető alkat, kifogyhatatlan energiatartalékokkal.

Több mint négyoldalas a szombathelyi Örökzöld Kertészet kereskedelmi vezetőjének önéletrajza, amelyet a 2018-ban kezdett PhD-képzéséhez írt. Azóta újabb munkahelyekkel bővült a dokumentum: amellett, hogy a kertészetben lát el felelős pozíciót, egy bankcsoport területi értékesítési vezetője, s egy napelemes rendszereket értékesítő csoport munkáját koordinálja a régióban. Nagy utat járt be húsz év alatt, mondhatni, diplomahalmozó, de minden lépését szakmai ok indokolja.

Békéscsabán nőtt fel, a rendszerváltásig ott élt a családjuk, és bár a szülei szerették a munkájukat, vállalkozóvá akartak válni, ennek a nyugati határszélen látták biztosítékát. Vendéglátással foglalkoztak né­hány évig Csepregen, mindkét lányuk vendéglátós végzettséget szerzett, de Heni nem érezte magáénak a területet. 21 éves koráig mégis üzletvezető volt egy szórakozóhelyen. Akkor született meg a férjével közös első gyermekük, aztán két-két év különbséggel érkezett hozzájuk még két fiú a családba. 25 évesen, nagycsaládosként – mikor a legkisebb fiú egyéves lett – kezdett Szombathelyen részmunkaidős állást keresni.

A munkaügyi központ két lehetőséget ajánlott: mehetett montírozónak egy nyomdába vagy kutyanyakörv-díszítőnek egy műhelybe, és bár fogalma sem volt, mit takar az elnevezés, az előbbit választotta. A Géfin Gyula utcai nyomdában néhány hónap alatt az összes munkafolyamatot elsajátította, és nem sokkal a nyomdavezető távozása után őt kérték fel a pozícióra. Nyolc évig vezette a nyomdát, ami 2009-ben zárt be. Voltak előjelei a megszűnésnek, ezért már 2008-ban elkezdett tanulni: logisztikai műszaki menedzserasszisztens tanfolyamot végzett, pár­huzamosan nemzetközi szál­lítmányozási ügyintéző és kereskedelmi ügyintéző végzettséget is szerzett. Látva a képességeit és a teherbírását, az osztályfőnöke rábeszélte, menjen egyetemre. 2012-ben közgazdászképzésre iratkozott be a Nyugat-magyarországi Egyetemre, rögtön a diplomaszerzés után pedig mesterképzésre – 2018-ban lett okleveles közgazdász kiváló minősítéssel. Közben angolból és németből is nyelvvizsgát tett.

A mesterképzésen információmenedzsment szaki­rányt választott – akkor már évek óta az említett kertészet csapatát erősítette, és éppen integrált vállalatirányítási rend­szert készültek bevezetni. A kertészetben még 2010-ben kezdett asszisztensként két órában. A frissen vásárolt számlázóprogramot segített beüzemelni. Projektmunkára érkezett, de egyre több feladatot bíztak rá. Egy év múlva már széles rálátása volt a cégre. Akkoriban még mikrovállalkozásként működtek, most majdnem harminc embert foglalkoztatnak. Szombathelyen kívül Sopronban is van árudájuk, a szombathelyi faiskola háromszorosára nőtt, az áruda infrastrukturálisan kiépült. A tulajdonosnak rengeteg terve volt, és Heni jó társnak bizonyult ezek megvalósításában. Azt mondja, sokat köszönhet neki: soha nem éreztette vele a főnök-beosztott viszonyt, és megvalósíthatta a fejlesztési javaslatait.

A marketingben, a pénzügyekben, a PR-tevékenységben is kérte Heni segítségét. A weboldallal és a webshoppal kapcsolatos feladatokat is rábízta. Bevezették a viszonteladói értékesítést, a növénykölcsönzési szolgáltatást, a hírlevélküldő rendszert, és keretet adtak a már meglévő működésnek. A kertészet egyre inkább önjáró, Henrietta felmentést kért és kapott a napi operatív munka egy része alól idén januártól, a stratégiai munkában azonban továbbra is aktív.

2018 óta az OTP Pénzügyi Pont Zrt.-nél dolgozik másodállásban. Végigjárta a szamárlétrát, megismerte a termékeket. Tavaly október óta területi értékesítési vezető. Kihívást látott abban, hogy újraépítse a csoportot. Az optimizmusát átvitte a kollégákra, elkezdett bővülni a létszámuk. Minden bank felé elvárás, hogy „zölden” működjön. A pénzintézet stratégiai partnerségi viszonyt létesített egy napelemekkel foglalkozó céggel. A pénzügyi pont kollégáinak felkínálták a partnerséget a céggel. A környezetbarát technológia, a jövőbe mutató gondolkodás követendő értékek Henrietta számára is, és mivel a több lábon állás volt a célja, elkezdett értékesítőként dolgozni náluk. Tavaly ősszel megyei szintű feladattal kereste meg a régió­igazgató.

A Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolát hobbiból csinálja a Soproni Egyetemen – üzleti kommunikációt tanít gazdasági informatikusoknak.

Vannak napok, amikor találkozik mindegyik foglalkozása. Egy „laza” csütörtökön 8-tól 9.45-ig a soproni kertészetben kezd, átbeszéli a kollégákkal az aktuális dolgokat. 10-től 11.30-ig tanít, utána a soproni ingatlanpont-irodában értekezletet, megbeszélést és/vagy toborzóinterjút tart, és olykor a másik céges értekezletet is ott bonyolítja – jó szervezéssel mindez belefér egy napba. Ahogy az önkéntes munka is három éve. Egy barátnője hívására ismerte meg a Zonta Club Szombathely tevékenységét, és csatlakozott hozzájuk.

Magát úgy ítéli meg, hogy mindig többre vágyik, nem tud hátradőlni, ami nem azt jelenti, hogy boldogtalan vagy elégedetlen, inkább, hogy van még benne energia, nem használta ki az erőforrásait. Feladat­orientált, nem a pénz motiválja elsősorban. A férje mindig támogatta: ha van ereje, csinálja, mondta. A gyerekeivel minőségi idő töltésére törekedett, hogy mindig legyen idő megbeszélni a dolgokat.

Most úgy érzi, minden kerek: a saját vállalkozás lehet a távolabbi jövő, de pillanatnyilag jól érzi magát a bőrében minden szempontból, annak ellenére, hogy egyik munkaköre sem statikus, sőt, a változás az állandó mindháromban.