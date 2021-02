Fordul nyőgéri család sorsa: jövő héten a cserepeket rakják, aztán visszaköltözhetnek a házba

Biztatóan alakul az építkezés: a néhány hete még életveszélyes házat tető alá hozzák a Vas Népe és a vaol.hu olvasóinak közreműködésével.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében sokan adakoztak, így lehetővé vált a nyőgéri ház részleges felújítása. A kilátástalan helyzetben lévő családnak mégis lesz ép tető a feje felett. A megrepedt ház megindult teteje csaknem rájuk omlott. A jelenleg a házon dolgozó munkások megerősítették a tetőszerkezetet, a gerendák mellé páros fogókat tettek, a gerendák közé andráskötéseket. Visszabontották a kiborulófélben lévő első és hátsó tűzfalat, áthidalókat raktak, betonkoszorút öntöttek. A korábbi lécezést visszabontották, mert a 30-as lécekben csak 35-ös csavarok voltak, vagyis mindössze öt millimétert fogtak. A rossz minőségű léceket újakra cserélték, a fóliázást is újrakezdték. A törött fekvőkéményt is megjavítják. A csapat a tetőfedés mellett a kőművesmunkákat is elvégzi, egyikükkel a rokkant családfő, Horváth István korábban együtt dolgozott. Most már nem képes segíteni, csak ül az udvaron, nézi az építkezést, és fáj a szíve: „kegyetlen érzés”, hogy nem tud dolgozni. 2019. december 27-én kapott sztrókot, azóta alig tud mozogni. Mindennap eljön ide a házhoz a szükséglakásukból. Ha tud, a saját erejéből, bottal, ha nem, akkor a párja, Anikó tolja ide egy törött kerekű tolókocsiban, amely zötyög és ráz, félő, hogy kiborul belőle.

Minden igyekezetét hozzáadja azonban a munkához a nyolcéves Domcsi, kis vödrében ő is hordja a szemetet az utcai konténerbe. A kisfiú a ház tulajdonosa, a szülők csak haszonélvezők, olvasóink végeredményben az ő jövőjéhez járultak hozzá, nem kell romos házban élnie.

Ezekben a napokban a tűzfalat építik újra, a jövő héten rakják a cserepeket. Még sok hiányzik a teljes felújításhoz, de a biztonságos lakhatás lehetővé válik, miután fűthető lesz, és megszáradnak odabent a teljesen elázott holmik. A korábbi beázástól – folyt a konnektorokban is a víz – tönkrementek az elektromos eszközök, így a mosógép is, nyirkosak az ágyak, a bútorok. Nem keveset kell majd szellőztetni, az asszony bizakodik: majd a tavaszi meleg is segít. Anikó mindenkinek hálás a támogatásért, a teljes reménytelenségből sikerült kifordítani a közösségi gyűjtés révén a helyzetüket. Nagyon nehéz egy éve volt, mióta a párját az agyiér-katasztrófa érte, és további megpróbáltatások várnak rá. Március 26-án lejár István rokkantsági papírja. Meg kellene hosszabbíttatni, de ahhoz előzetes vizsgálatokra van szükség, hogy legyen dokumentáció, amellyel meg lehet jelenni az orvos szakértői bizottság előtt, de nem tudja bejuttatni őt a rehabilitációs osztályra. Ha Istvánnak nem lesznek iratai, még a 33 800 forint rokkantsági ellátástól is elesik, csak a havi gyógyszere kilencezer forint. Anikó közmunkásbérével együtt van százezer forint bevételük. Az asszony betegségeire a gyógyszerek havi tízezer forintba kerülnek, nem számítva a fájdalomcsillapítókat, amelyeket azért szed, hogy dolgozni tudjon. A családot az OTP-nél vezetett, 11773322-82289047 számú bankszámlán lehet támogatni.

Kiemelt képünkön: A ház tulajdonosa, a nyolcéves kisfiú, Domcsi az édesanyjával, Anikóval