Főzőverseny, sportparkavató, fa a betelepülőknek – Így építik Tompaládony közösségét

Jó hangulatú, családias rendezvény helyszíne volt szombaton a faluház mögötti park. Nem falunapnak nevezték és sztárfellépőket sem hívtak. A faluvezetés köszö­netebédre, szeretetvacsorára hívta a helyieket, hogy épüljön a közösség.

A 320 lelkes faluban szépen alakul a gyermekszületések száma, és a betelepülők is előszeretettel választják a 84-es főút mentén fekvő községet – tudtuk meg Molnár Ildikó polgármestertől. Csak az elmúlt évben három új családdal gazdagodott a falu közössége. Az összejövetelnek éppen az volt az egyik fő célja, hogy segítsék az új lakók beilleszkedését. A főzőverseny hét csapatából hármat az új családok tagjai alkottak. Ültettek is a betelepülők tiszteletére egy császárfát a játszótér mellé, kettőt pedig a tavaly született gyermekek kaptak.

Kora délután a sportpark avatása következett, amelyre megérkezett Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki megemlítette, hogy a községben korábban a Magyar falu program révén újulhatott meg az evangélikus templom, a sportpark létrehozására pedig 5 millió 606 ezer forint támogatást biztosított a kormány. Megköszönte mindenkinek, külön a szülőknek, a gyerekeknek és a pedagógusoknak a koronavírus-járvány alatti helytállást. A sporteszközöket átadva kiemelte: – A pandémia is rámutatott, hogy a közterületi sporteszközöknek a legkisebb településeken is milyen fontos szerepük van. Ez is egy apró lépés, ami hozzásegít ahhoz, hogy testben és lélekben is erősek legyünk, hogy Magyarország erős és büszke közösségeken állhasson.

Kiemelt képen: Ágh Péter és Molnár Ildikó felavatja a sportparkot