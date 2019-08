Francia kitüntetés dr. Tóth Ferencnek – Úgy érzi, az elismerés Szombathelynek is szól

Az Akadémiai Pálmarend lovagi fokozatával tüntették ki Tóth Ferencet, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadóját.

A kitüntetést Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete adta át a követségi rezidencián a napokban. A kutató elmondta: büszke arra, hogy a neve mellett Szombathely is szerepel, úgy érzi, az elismerést egy kicsit a város is kapta. Tóth Ferenc a Kanizsai-gimnáziumban tanult franciául, majd Szegeden történelem–francia szakon végzett. Ösztöndíjjal tanult Párizsban, a Sorbonne-on védte meg a diszszertációját. Visszatért Szombathelyre: oktatott a francia tanszéken, amelyet 1998-tól 2002-ig vezetett is, közben bekapcsolódott a város francia kapcsolatainak koordinálásába.

Az 1996-os Szent Mártonévben részt vett egy tours-i delegációban, és sikerült közel hozni egymáshoz a két várost, amiből 2003-ban partnerségi szerződés lett. Tanított a szombathelyi nemzetközi tanulmányok szakon, majd 2012-ben a Történettudományi Intézet kutatója lett. 2013-ban védte meg a nagydoktori disszertációját. A 2016–17-es Szent Mártonévben tudományos rendezvények, kiadványok létrehozásában működött közre. Nagyra értékeli, hogy a családja támogatja karrierjét, lehetővé teszi, hogy a tudományos munkára tudjon koncentrálni.