Francia mesterszakácsok ütöttek lovaggá egy kőszegi péket

Nagy elismerésben részesült Szabadfi Szabolcs.

Szabadfi Szabolcs sikereiről, és életútjáról két éve számoltunk be. A kőszegi származású pék Budapesten él, és több sikeres üzlet tulajdonosa, valamint Michelin-csillagos éttermekbe is készít kenyeret. Szabolcs hivatalos közösségi oldalán számolt be róla, hogy a francia mesterszakácsok gasztronómiai lovaggá ütötték. Az bejegyzéshez képeket is csatolt: