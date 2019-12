Friss végzősök, egy komoly betegséggel küzdő vasi kislány és egy tragikus baleset – Ez történt májusban

Összegyűjtöttük május legolvasottabb cikkeit, mutatjuk, hogy mely történések érdekelték leginkább Olvasóinkat.

Mielőtt átlépnénk a következő évbe, érdemes visszaemlékezni 2019 eseményeire. Sorozatunkban hónapról-hónapra elevenítjük fel azokat a történéseket, amelyeket Olvasóink leginkább érdekeltek. Májusban mutattuk be Önöknek megyénk érettségiző diákjait, de beszámoltunk arról a pornóapáti kislányról, aki „időzített bombával” az agyában él. Lássuk, mit olvastak Önök májusban:

Helyi közélet:

Mint minden évben, idén is bemutattuk Olvasóinknak a megyénkben érettségiző diákokat, akik friss lelkesedéssel vágnak neki a nagybetűs Életnek, hogy megtalálják a helyüket a világban. De vajon, hogyan sikerül ez? Fontos, hogy rendelkezzenek egy céllal, amit kitűznek maguk elé és az odavezető úton hibázzanak, amiből tanulni tudnak és jobb emberek lesznek majd.

Azonban akadnak olyanok is, akiknek többet kell küzdeniük az életben. Ilyen a Pornóapátiban élő kislány, Gréta is, aki bár lehet, hogy megéli az időkort, de bármikor meghalhat. Grétánál még 2017-ben agyi aneurizmát állapítottak meg az orvosok, amit úgy lehet elképzelni, mint több lufit az érfalon, amelyek bármikor eldurranhatnak. Ez egy időzített bomba, ami sok tevékenységben megakadályozza a kislányt az életben. Cikkünk megszületésekor még nem tudott biciklizni, mert a betegség miatt nem jó az egyensúlyérzéke, nem tudott egy lábon ugrálni, de egy erősebb tüsszentés is veszélyes lehet számára.

Helyi kék:

Balesetekről sajnos szinte minden nap hallunk, azonban ehhez foghatóval nem nagyon találkoztunk megyénkben. Május 13-án tolatás közben egy idős hölgyet ütött el egy kukásautó Szombathelyen, a Vasút utcában. A nő a mentők kiérkezésekor még életben volt, de később összeomlott, és a hosszú újraélesztési próbálkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A jármű tolatás közben hangos, sípoló hangot ad ki, hogy azok is felfigyelhessenek a jelzésre, akiket a sofőr nem láthat.

