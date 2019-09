Frissítés: újabb részletek a titkos ellenzéki megállapodásról

A Pro Savaria Egyesület 11 tagja írta alá azt a nyílt levelet, amelyben az ellen tiltakoztak, hogy Molnár Miklós alpolgármester a helyi közgyűlésben átállt az ellenzékhez, és saját maga mögött a jobbikos Balassa Pétert jelölte a listán. Az egyesület jogi lépéseket tett.

„A Pro Savaria Egyesület alulírott tagjai tájékoztatják a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Molnár Miklós által a Választási Bizottsághoz az egyesület nevében benyújtott és a médiában megjelent egyéni képviselői listát és a kompenzációs listát az egyesület közgyűlése és tagjai nem szavazták meg, azt nem hagyták jóvá, ezekkel nem értünk egyet.” – így kezdődik az a lapunk birtokába került szeptember 10-i keltezésű nyílt levél, amelyet a Pro Savaria Egyesület 11 tagja írt alá. Az aláírók között van dr. Kovács Lajos szülész-nőgyógyász.

– Molnár Miklós becsapta az egyesület tagjait, félrevezetett minket és úgy adott be listát, hogy nem egyeztetett velünk, nem kapott hozzájárulást a listák összeállításához sem az Egyesülettől, sem annak Elnökségétől. Úgy nevesített bizonyos személyeket, hogy ők nem is Pro Savaria tagok – döntő részben jobbikosok, de ott van Marton Zsolt, egykori fideszes bukott alpolgármester és Koczka Tibor is –, mondta az orvos. Hozzáfűzte még: Molnár ahhoz sem kapott hozzájárulást korábban, hogy előbb a baloldalra álljon át a közgyűlésben, majd már a Jobbikkal tárgyaljon és megállapodjon vele közös indulásról az önkormányzati választásokon.

A történtek miatt az egyesület tagjai közül többen visszaléptek a választáson való indulástól, nem kívánták ehhez a nevüket adni. – Érdemes megnézni az öt évvel ezelőtti listát. Mások mellett én is úgy döntöttem, nem vállalom a szereplést. Volt, aki az utolsó pillanatban, amikor Molnár Miklós jelezte, hogy a Jobbikkal tárgyal, megegyezett velük a tudtunk és engedélyünk nélkül, felállt és visszalépett.

A nyílt levelet mások mellett aláírta dr. Prugberger Emil, dr. Andits Tamás, Kovács Vince, Kapolcsi Imre és dr. Berényi Tamás is. A levél végén a Pro Savaria tagok azt is megfogalmazták: javasolják a választópolgároknak, hogy az október 13-i választásokon a keresztény, konzervatív, jobboldali szakembereket támogassák. Kovács Lajos egyénileg és az egyesület is felvállalja, hogy dr. Balázsy Péter polgármesterjelöltségét támogatja. Hozzátette: a levelet általános tájékoztatónak szánták, nem akarták, hogy politikai színezetet kapjon. Nem Fidesz-trollként, „megvásárolt egyesületként” nyilatkoznak, hanem az elveik szerint.

Molnár Miklós az esettel kapcsolatban így reagált. – Látszik, hogy kampány van, kampányban minden lehetséges. Hozzátette: – 2019 májusában a Pro Savaria Egyesület jelenlévő tagjai egyhangúlag választottak elnöknek, így azt gondolom, aki más csapatnak szurkol, az focizzon máshol.