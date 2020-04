Frontvonalban: koronavírus-járvány egy szombathelyi futárszolgálat dolgozóinak szemével

Cikkünkből kiderül: milyen óvintézkedéseket tettek a cégnél, a veszélyhelyzet alatt valóban többet rendelnek az emberek, és mi a teendő, ha hatósági karantén alá vont címre kell csomagot kézbesíteni. A futároknál is érdeklődtünk, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek kint a „terepen”, volt akit atrocitás is ért a védőfelszerelés miatt.

A Vas Népe frontvonalban dolgozók névre keresztelt sorozatában ezúttal a csomagfutárok helyzetét mutatjuk be, mert ők is megérdemlik. Esetükben a home office kifejezés nem megvalósítható, a csomagokat – ahogy eddig is – el kell juttatniuk a címzettekhez. Egy nemzetközi futárcég szombathelyi kirendeltsége engedett bepillantást nyerni a mindennapjaikba, kiderült, hogy mennyire változtatta meg a munkafolyamatot a kialakult helyzet.

Belépni csak védőmaszkban és kesztyűben

Már a kapun belépve jelezték, hogy védőmaszk és kesztyű szükséges lesz, de felkészültünk. Mindenki, ahogy mi is csak így léphetünk be a telephelyre. A vállalat szombathelyi depójának vezetőjét, Dávid Pétert kérdeztük a szabályokról és óvintézkedésekről. Elmondta, hogy a cégnek és az alvállalkozónak is az érdeke, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak, amit meg is tesznek. Az új szabályrendszer ki is van ragasztva az épület különböző pontjaira, de a bevezetés előtt minden futárral ismertették.

– A cégnél az európai eseményeket figyelembevéve, már a veszélyhelyzet elrendelése előtt elkezdték a felkészülést, folyamatosan érkeztek fertőtlenítőszerek, védőmaszkok, gumikesztyűk, így a kormány határozata után azonnal be tudtuk vezetni az óvintézkedéseket – kezdte érdeklődésünkre Dávid Péter. – Reggel megérkezéskor addig be sem jöhet senki, míg el nem végeztük a kötelező lázmérést. Amennyiben a készülék lázat állapít meg, azonnal haza kell küldenünk a futárt. Szerencsére ilyen eset eddig még nem fordult elő, reméljük nem is kerül rá sor.

Teljeskörű védekezés

A depóvezető elárulta, hogy a futárok minden nap új arcmaszkot és kesztyűt kapnak, emellett pedig különböző fertőtlenítőszerekkel is felszerelik a szolgálati autókat.

– Hetente kapjuk a védőfelszerelések utánpótlását, megfelelő mennyiséget tudunk biztosítani mindenből a futárok számára. Arra is van megoldás, ha mégis elfogynának a készleten lévő védőmaszkok, akkor varratnánk őket. Több varrodával is felvette a cég a kapcsolatot, igyekeznek felkészülni minden eshetőségre. Ezeket a védőfelszereléseket természetesen a munkavégzés alatt is kötelező viselniük. Az autóban a kormányt, a sebváltót, a fogantyúkat, de a használatban lévő szkennert és a terminált is óránként fertőtlenítik. Külön fertőtlenítőszer van az üléshuzatokra is. Szerencsére, azonnal megértette mindenki, hogy ezek az intézkedések a saját, és mások biztonságát szolgálják.

Azt is megtudtuk, hogy új szabályt vezettek be a cégnél. De vajon mi a teendő, ha egy hatósági karantén alá vont lakásba kell csomagot kézbesíteni? Erre is van külön protokoll.

– Teljesen feladófüggő a kézpénzes és a kártyás fizetés. Sok olyan hely van, ahol a feladó nem enged kártyával fizetni, és ez ebben a helyzetben elég nagy probléma. Ugyan a géllel le lehetne fertőtleníteni a bankjegyeket, de ez nem egy életszerű folyamat, ezért is használunk gumikesztyűket. Azzal a baj, hogy nem egyszerű vele papírpénzt számolni. A cégnél most bevezették az úgynevezett aláírás nélküli csomagátadást, ami szintén azt a célt szolgálja, hogy minél kevesebbet kelljen érintkezni. Ez is egyelőre még feladófüggő, viszont mindenkinek felajánlotta a cég ezt a fajta szolgáltatást. Azonban vannak olyan bizalmas csomagok, amiknél ezt nem lehet kivitelezni. Ez az újítás különösen hasznos olyan helyeken, ahol kint van az ajtón az értesítés a hatósági karanténról. Ilyen helyzetekben az a protokoll, hogy a futárnak fel kell hívnia a címzettet, akivel egyezteti az átvételt, majd leteszi az ajtó elé a csomagot. Beírja az átvevő nevét, végül egy három karakteres kódot, ami helyettesíti az aláírását. Hatósági karantén alá vont címeknél, csak nem fizetős csomagot adunk le – részletezte lapunknak Dávid Péter.

Valóban többet rendelnek az emberek?

Olyan pletykákat lehet hallani, hogy az emberek a vírushelyzet miatt sokat vannak otthon, és egyre többet rendelnek az interneten keresztül. Dávid Péter kérdésünkre elárulta, hogy sok cég határozatlan időre bezárt, így oda nem kell kézbesíteniük, viszont magánszemélyeknek valóban többet visznek, mint szoktak. Pontosan ezért, nagyjából ugyanannyi munkájuk van, mint a veszélyhelyzet előtt.

Tapasztalatok, benyomások, atrocitások

A futároknál is érdeklődtünk, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek kint a „terepen”. Volt, akit ért már atrocitás az óvintézkedések miatt.

– Már két esetben is vittem csomagot hatósági karantén alá vont címre – kezdte érdeklődésünkre Bankits Ramón. – Mindkét kézbesítésnél már előre kifizetett csomagot adtam le, ezért gördülékenyen ment minden. Felhívtam az illetőt, aki az ablakból intett is, majd mondta, hogy rakjam le a csomagot a kapu elé, majd kimegy érte. Beütöttem a három karakteres kódot, így az aláírása is rendezve volt és nem érintkeztünk. Megmondom őszintén kicsit bizarr látvány volt ezeket a piros cédulákat kiragasztva látni. Mindkét esetben a családi ház ablakára, valamint a kertkapura volt rátéve. Ennek ellenére tisztában vagyok vele, hogy a munkám jelen esetben ezzel jár, ezért is fontos, hogy mindkét fél betartsa az előírásokat.

– Egy nem éppen pozitív történet viszont nagyon bennem maradt. Talán 2-3 napja rendelték el a korlátozásokat, éppen kezdtek rutinszerűvé válni a cég által elrendelt kötelező óvintézkedések. Egy címnél kiszállok, védőmaszkban, kesztyűben, majd egy veszélyeztetett korú férfi érkezik átvenni a csomagot, aki már messziről hangosan nevetett. Mikor odaért megjegyezte, hogy ugye ezt a bohóckodást nem gondolom komolyan? Érdekes helyzet volt, miközben én igyekszem a saját, de főként az ő egészségét megóvni azzal, hogy betartom az utasításokat, ő pedig kiröhög. Nem szóltam semmit eljöttem, remélem azóta már ő is komolyabban veszi. Azért pozitív dologról is be lehet számolni: jobbára Sárváron dolgozom, ott viszont az emberek már az elejétől kezdve betartják az elrendelt intézkedéseket – fogalmazott Bankits Ramón.

Azt is megkérdeztük, hogy az óvintézkedések miatt hosszabb ideig tart-e a munka, mint máskor.

– Tény, hogy az óvintézkedések betartása időt vesz igénybe, viszont mivel az emberek otthon vannak, ezért könnyebb dolgunk van a csomagleadásoknál, gördülékenyebben megy, mint korábban, ezáltal nagyjából ugyanott vagyunk időben – meséli Bankits Krisztián, aki a Vép és Ikervár közti szakaszért felelős. – Vegyesek a tapasztalataim, a kisebb falvakban talán valamivel kevésbé tartják be az intézkedéseket, vannak, akik viszont nagyon komolyan veszik. Persze jobb félni, mint megijedni. Egy várandós hölgynek, amikor kézbesítem a rendelését – nekik egy héten többször is viszek -, felhívom telefonon, hogy megérkeztem a címre, leteszem a csomagot a kapu elé, kijön a férje, aláír, majd lefertőtleníti a küldeményt, és csak úgy viszi be a házba.

Vámos Attila egy Szombathely közeli faluban található gyárba is visz csomagot, ahol nagyon szigorú előírásokat kell betartania. Meséli, hogy csakúgy, mint a depóban reggel lázmérés után mehet be, újra lefertőtlenítik a kesztyűjét, majd még mielőtt belép egy nyilatkozatot is alá kell írnia, hogy nem járt olyan területen, amely a veszélyeztetett zónába tartozik. Korábban az üzem raktárába is beengedték kézbesíteni a csomagokat, ezúttal ezt a szabad levegőn intézik.

Tehát, a futárcég dolgozói sincsenek könnyű helyzetben a koronavírus-járvány miatt, de becsülettel, az óvintézkedéseket betartva szállítják a csomagokat nap mint nap.