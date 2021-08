Fűszeres, magvas, félbarna és fehér – Változatos kenyerek az első csepregi amatőr kenyérsütő versenyen

Szakértő zsűri értékelt, és már biztos, hogy lesz folytatás.

„Jó kenyérnek azt tarjuk, mely domború, héja se nem igen lágy, se nem felettébb kemény, sárga vagy barna, de nem fekete, égett” – a XIV. századból való leírásnak mind megfelelt a 21 nevezett kenyér. Gabona és kelesztés volt a közös nevező, meg a csepregi hobbikovászolók mottója, vagyis „szívvel, lélekkel, kovásszal”. Amint azt Tájmelné Tóth Mária, a verseny egyik ötletgazdája elmondta: a házikenyér minősége függ a páratartalomtól, hőmérséklettől, a kedvtől, de még a csillagok állása is hozzátesz a végeredményhez.

Szerte a megyéből hoztak házi sütésű kovászos kenyeret, nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Soproni Zoltán és Soproni Attila, a csepregi pékség tulajdonosai az értékelés mellett a védnökséget is vállalták a versenyen. Azt mondták, nem kóstoltak rossz kenyeret, sőt a jók közül kellett legjobbakat választani. Emléklappal és számos különdíjjal, ajándékkosarakkal ismerték el a munkát, s nem csak lányok, asszonyok vállalkoztak a megmérettetésre: például Babos János személyében csepregi különdíjast is szólítottak az eredményhirdetésen a Malomkertben. A fődíjas Győri-Varga Nóra fehér kenyere lett Sopronból.

Online kapcsolata volt eddig a csepregi kovászolókkal, Pék Ildikóval egy kovászfórumon találkoztak, így értesült a versenyről. Három éve kezdte a kenyérsütést, akkor még élesztővel dolgozott, bonyolultnak és hosszadalmasnak tűnt a kovász. Aztán mégis ráállt, a harmadik sikerült, azt neveli és használja most is – azzal lett első a csepregi versenyen, ahová fehér kenyér mellett tökmagos, rozmaringos tésztából sültet is hozott. Az érdekl ődők is kóstolhatták és ízlelték is szívesen a kenyereket az eredményhirdetés után. Tájmelné Tóth Mária elmondta: lesz folytatása a versenynek, sőt kibővítenék. A csepregi kovászolók csapata most 16 tagú, szívesen fogadják az újakat, és minél többeket igyekeznek meggyőzni, hogy a legfinomabb az a kenyér, amit az ember otthon maga készít a családjának.

Kiemelt képen: Az ötletgazdák: Tájmelné Tóth Mária, Pék Ildikó és Béliné Tóth Ildikó