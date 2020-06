Futókör rekortánnal, avagy lakótelepi fitnesz Celldömölkön

Hétfőn délelőtt megtörtént a munkaterület átadása: a Nemzeti szabadidős-egészség sportpark programban fitneszpark létesül, illetve bővül a Kodály-lakótelepen.

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) képviselői azért érkeztek tegnap Celldömölkre, hogy átvegyék a munkaterületet, ahol fitneszpark létesül.

A programot – amint arról már beszámoltunk – a kormány korábban elindította, Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője tett bejelentést erről. A sportpark létrehozását az állam száz százalékban támogatja, de van egy elem – a 400 méter hosszú, 1,25 méter széles futókör –, amelybe 50 százalékos önrésszel beszállt az önkormányzat is – mondta Fehér László polgármester.

A fitnesz park 48 milliós beruházás, a formáját tekintve amőbához hasonlítható futókör – amely rekortánborítást kap – 26 millió forintba kerül; ez utóbbi összeg felét, 13 millió forintot vállalta magára a celli önkormányzat. Így a teljes beruházás 27 százalékos

önrésszel készülhet el.

A Kodály-lakótelepi sportparkban – 150 négyzetméternyi területen – 16-féle sporteszközből összesen huszonötöt telepítenek, gumiburkolattal. Lesz „függeszkedő-, húzódzkodó-, tolódzkodó-, fellépőegység”, valamint „fekvőtámaszozó-egység, létrafüggeszkedő, hasizom-erősítő, bordásfal, korlát”.

A munkaterület átadásán hétfőn délelőtt a BMSK munkatársai mellett részt vett Fehér László polgármester, Farkas Gábor jegyző és Karádi Mihály, a körzet képviselője, a képviselő-testület városfejlesztési, költségvetési és jogi-ügyrendi bizottságának elnöke.

Celldömölkön tehát nemcsak az élsportra figyelnek, hanem arra is, hogy a lakosság minél egészségesebben élhessen. Erre pedig nemcsak a csarnokok, sportpályák – vagy a Vulkán-fürdő kínálata – ad lehetőséget, hanem a most készülő szabadtéri lakótelepi sportpark is.