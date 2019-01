Gasztro bike, platós bicikli – Varga Tamás hat éve épít érdekes járgányokat

Bagaméri fagylaltoskocsijának változatait is újrateremtené a maga gyártotta triciklikkel, csak a fel­építmények más funkciót kapnak, illetve egyes szerkentyűk idősek, egészségügyi gondokkal küszködők mozgását könnyítik. Varga Tamás (52) műhelyében jártunk.

Főállásban eddig teherautó-alkatrészekkel foglalkozott, most lakatosként fog dolgozni, emellett – munka utáni munkában – készülnek a különleges járgányok. Amikor nem a fém­iparban dolgozott – összesen 25 évet –, sofőrködött is, volt a Volánnál, vezette a kórházi szűrőbuszt, sokat kamionozott Nyugat-Európában. A szűrőbuszon az is megesett, hogy nőgyógyásznak nézték, de ilyen munkát nem vállalt. Hollandiában kamionozva viszont ihletet nyert a speciális két-, de főleg háromkerekű járművek építéséhez.

Azt meséli, Hollandiában négysávos kerékpárutak vannak, amelyeken fura járgányok járnak. Nemcsak gyermekhordozásra, hanem fogyatékkal élők szállítására alkalmas háromkerekű bringák is. Mutat egy példát: hátul az anyuka ül, elöl pedig egy speciális ülésben az oxigénhiánnyal született 27 éves „kislány” utazik. Ez adta az ötletet – a feleségével közösen találták ki –, hogy ő is építsen itthon ilyen járműveket, a fő profilja az első kétkerekes bringa. Mert amelyek kereskedelmi forgalomban vannak, azok hátsó kétkerekesek, és sokan jobban szeretik, ha elöl van két kerék, mert jobban érzékelhető a járgány szélessége, és ezeknek gömbfejes kormányzásuk van, hasonló az autókéhoz. Varga Tamás hat éve épít bicikliket, tricikliket, amelyeket szó szerint egyénre szab – idősek, egyensúlyzavarosok, csípő- és térdízület-problémákkal küzdők számára.

Úgy kezdődött, hogy készített egyet, elvitték. Készített még egyet, azt is elvitték. Aztán kigondolta, hogy olyan, teherszállításra alkalmas biciklit is rak össze, amilyet a holland és német postások használnak, ennek a két kereke között van egy plató, ahova rakodni lehet. A háromkerekű változata pont olyan, mint régen a tejes biciklik voltak: egy nagy fadoboz van elöl, amelybe pakolni lehet, régen ilyet használt a kórház is. Most Budapestről hozott hasonlót javításra egy jótékonysággal foglalkozó egyesület, mert összetörött, leszakadt az eleje. Nem dobták el, mert fontos eszköz a tevékenységükhöz: teherhordó biciklivel osztják szét az adományokat.

Kétszer kikukázták viszont azt a riksát, amelyet gyűjtő hozott Varga Tamáshoz felújításra.

Az eredeti indiai darabot a hazájában kidobták, mert roncs volt, úgy szedte össze az osztrák tévé kelléknek forgatáshoz, majd ők is megszabadultak tőle. A riksán még rajta volt az eredeti indiai telefonszám is, valamint az osztrák televízió kellékleltári száma. A szombathelyi műhelyben újra pirosra festették, átfűzték a kerekeit, kiegyengették az alvázát, féket csináltak rá, mert az egyáltalán nem volt rajta. Könnyítettek az áttételeken, az indiaiak állva tekerik a riksát, valószínűleg elég nehéz lehetett. Most ülve is könnyű hajtani, a normál rendeltetésének megfelelően. A magyar gyűjtő azért csináltatta meg, hogy az unokáit cipelgethesse vele, állítólag kint voltak vele a Savaria Történelmi Karneválon is.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Varga Tamás korábban bontott bicikliket használt a bringaépítéshez, most már nagykerből szerzi az alkatrészeket, a vázakat pedig ő maga hegeszti. Eleinte lerajzolta pontosan, hogy mit akar, ma már csak skiccek vannak, tanult járműgyártást Zalaegerszegen. Ha olyan elemre van szüksége, amelyet ő maga nem tud legyártani, segítséget kér, megoldják barterben. Például a barátjához fordul, ha egy kerékagy esztergálására van szükség, cserébe viszont Tamás CNC élhajlító gépen lemezmunkákat végez el neki. Összedolgoznak a műhelyekben: amott fúrják, emitt hegesztik, amit kell, kisegítik egymást. Egy másik barátjával most egy gasztrobike-on dolgoznak, amely az elképzelésük szerint „nagy ász” lesz a környéken, nem szokvány meghajtással, mert az első keréken lesz egy elektromos motor, hátul differenciálművel, kardánhajtással.

Tamás úgy tudja, Magyarországon még nincsen ilyen. Az alváz már kész van, azt ő készítette, a barátja, Holecz Péter csinálja a felépítményt. Hot dog árusításhoz szánják, a felső részben lesz hely a sütőnek, gázpalacknak, hűtőnek, rozsdamentes lesz a pultja, hogy az élelmiszeripari elvárásoknak megfeleljen. Ez olyasmi, mint a Bagaméri kocsija, nyáron a felső rész akár fagylaltos felépítményre cserélhető. A bringát elöl lehet tekerni, hátul lesz a pult, rendezvényeken jól lehet vele mozogni. A cafe bike-ot egy budapesti srác vitte el, a Gellért térnél árulja róla a kávét.

HIRDETÉS HIRDETÉS