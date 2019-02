Gasztrodélután, koncert, kutyás séta – Civilek februárja a farsang jegyében Szombathelyen

A farsangi időszakra fűzték fel februá­ri programjaikat a civilek. Ízelítő a sorból: kacagtató és drámai – a színház és az élet viszonyáról szól a Ferrum Színházi Társulás premierje.

A Rád hagyományozom többgenerációs gasztro- és hagyományőrző program aktualitásairól Gorza Norbert, a Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház irodavezetője számolt be a civil sajtóreggelin: február 22-én, pénteken 15 órától a vépi Nefelejcs Nyugdíjas Klub, valamint Vas Megye és Szombathely Nyugdíjas Szövetsége tagjainak iránymutatásával farsangi fánk készül. Borsos László, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. ifjúságszakmai koordinátora is programokról tájékoztatott. Február 10-én muravidéki és vasi kisgyerekes családok találkoznak a sportházban a Vasi Ifjúságért Egyesület szervezésében, február 13-án tagtoborzás és konzultáció lesz a közösségi térben a Nemzeti Ifjúsági Tanács jövőtervéről. Február 27-én, szerdán pedig regionális szakmai napot rendeznek az Új Nemzedék Győri Közösségi Terében.

Federico García Lorca spanyol költőre, drámaíróra emlékezve készül premierre a 43 esztendős Ferrum Színházi Társulás: február 9-én, szombaton 16 órakor nyilvános főpróba, 19 órakor a Színdarab – cím nélkül, majdnem befejezetlen egyfelvonásos premierje az Oladi Szakgimnáziumban.

Kulturális csúcstalálkozót hív életre a H+ Média és Kulturális Egyesület. Február 14-én, csütör­tökön 17 órakor a helyi kulturális intézmények vezetői kerekasztal-beszélgetésének ad helyet a Berzsenyi könyvtár földszinti előadóterme. Az évértékelő és előretekintő beszélgetésen az érdeklődők megismerhetik a helyi kulturális élet sikeres programsorozatait, kezdeményezéseit, és bepillanthatnak a programalkotási folyamatokba is.

Legyen még élhetőbb hely az oladi lakótelep, ezért dolgozik az Olad Városrészért Egyesület. Tavasszal a ­Kodály Zoltán utca 26–40. által határolt tömbbelsőben öt éve felújított játszóteret tervezik felújítani szakmai segítséggel. Februárban folytatódik havonta jelentkező előadás-­sorozatuk: 21-én a friss Raoul Wallenberg-díjas dr. Kelbert Krisztina, a Savaria múzeum osztályvezetője a szombathelyi zsidóság történetéről tart vetített képes előadást a plébánia közösségi házában. Március 7-én 14 órakor pedig oladi nőnapi virágvásárt szerveznek a Herman szakképző iskola tanulóinak, tanárainak bevonásával az iskolában nevelt virágokból.

A Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar karnagya, Mészáros Balázs arról számolt be: hagyományos farsangi hangversenyüket február 16-án, szombaton 18 órakor rendezik a Bartók Teremben. Komoly- és szórakoztató zenével is készülnek az ingyenes programra, az első félidőben koncertruhában, a másodikban jelmezben. A műsorban megjelenítik a teljes fúvószenekari reper­toárt: indulókat, komolyzenei és rajzfilmslágerek átiratait is játsszák.

A helyi feladatok aktuálisan határozzák meg a Zonta-szervezetek tevékenységét. A szombathelyi klub a kezdetektől felvállalta, hogy kiáll az olyan nevelők mellett, akik hátrányos helyzetű családoknak segítenek vagy beteg, sérült gyermekeket ápolnak. Március 9-én 18 órakor a nőnaphoz kapcsolódva kezdődik a Zonta Club Szombathely Rózsa-napi jótékonysági estje, melynek bevételét rászoruló gyermekek és fiatalok támogatására fordítják, a gyermek­otthonokban élő fiatalok felé fordulva, ­lehetővé téve számukra, hogy támogatóbb, befogadóbb közösségben érezhessék magukat, erről adott hírt Pallósiné dr. Toldi Márta, a szervezet elnöke. Az est zenés-verses irodalmi műsorral kezdődik Társnak lenni címmel, a rendezvényen átadják az Önzetlenség rózsája díjat.

Jótékonykodik a Fekete István Állatvédő Egyesület is: a genetikai betegséggel küzdő perenyei kisfiú, Katona Olivér gyógykezelésére gyűjtenek február 24-én 14 órakor kezdődő kutyás farsangi sétájukon. Gyülekező a Vízöntő utca 7. szám alatt, a szervezők ajánlják a jelmez viselését figyelemfelhívó akciójukon, és azt ígérik, hogy a legötletesebb kutya-gazdi jelmezeket díjazzák. Visszaérkezésük után sütivásárt terveznek, amelyre felajánlásokat várnak.

A Humán Civil Házban működő dohányzásról való leszokást támogató önsegítő csoport is bemutatkozott a sajtóreggelin.