Gazdára találtak a Megbízható Munkaadó díjak – Vas megyei céget is elismertek

Kiosztotta a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) a Megbízható Munkaadó 2020/21 elismeréseket. A címet 2017 óta olyan tagvállalataik kapják, amelyek hét kategóriában bizonyítják, hogy megfelelő munka- és szociális körülményeket teremtettek dolgozóiknak. A Linde is pályázott, és nyert.

Munkavállaló-barát környezet megteremtésére ösztönzi a munkaadókat a kezdeményezés, és célja az is, hogy erősítse az elismert cégek munkaerőpiaci pozícióját. Az idei kitüntetetteket – köztük a répcelaki Linde Gáz Magyarország Zrt.-t – a DUIHK online taggyűlésén jelentették be.

A címet pályázati úton nyerhették el a vállalatok. Hét, a humánerő-gazdálkodással kapcsolatos területen részletesen be kellett számolniuk a vállalati gyakorlatról és az irányelvekről. Az értékelési szempontok között szerepelt a javadalmazás, a szociális-jóléti juttatások, az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, a családbarát munkaszervezés, a képzés és továbbképzés és az egyéni fejlődési lehetőségek megteremtése is. Mint Major Balázstól, a Linde HR-igazgatójától megtudtuk, a vállalatnál elsődleges, hogy partnerként, gondoskodással forduljanak munkatársaik felé.

Jóléti programjaikkal, intézkedéseikkel élményteli munkahelyet akarnak teremteni, ahol a munka és a magánélet egyensúlyban marad. Az egészségügyi veszélyhelyzetben kiemelt jelentőségű volt, hogy megbízható munkaadóként álljanak helyt. A kezdetektől otthonról dolgozik irodai munkatársaik többsége. (Három fázist dolgoztak ki a járványhelyzetre: az elsőben a termelésben dolgozókon kívül mindenki kötelezően otthonról látta el a munkáját. A másodikban – itt tartanak most – már javulnak az országos járványügyi mutatók, de továbbra is adott az adminisztráció területen a home office lehetősége.

A line managerek döntenek arról, kiknek szükséges és engedélyezett az irodai munkavégzés. Limitálták a telephelyenkénti maximum létszámot. A harmadik fázis a teljes nyitásé lesz.) Répcelakon található a cég központi laboratóriuma, ahol „saját fertőtlenítőszert” is gyártottak, ezzel is hozzájárulva dolgozóik védőeszköz-ellátásához. Fontos eredményük még, hogy a járványhelyzetben egyetlen dolgozójukat sem kellett elbocsátaniuk. A megszerzett címmel kapcsolatban a HR-igazgató úgy fogalmazott: azt nemcsak birtokolni akarják, hanem megtartani is.

Az online díjátadón elhangzott: a cím odaítélése folyamatos törődést igényel a vállalatok részéről, a használata mindig csak kétéves időtartamra jogosít, ezután újra „bizonyítani” kell. A korábbi fordulók még érvényes kitüntetettjeivel együtt jelenleg 51 vállalat viselheti a Megbízható Munkaadó címet, köztük drogéria-üzlethálózat, cipőkereskedelmi kft., gépgyártó, építőipari és húsipari termelő cégek is.