Gólyát karácsonyi ajándékba

Szenteste napján érkezett a gyönyörű fehér gólya Nagymákfára. A gyűrűzött példány nagyon jó étvágyú, az ellátására összefogott a falu. Remélik, hogy marad, és egy kicsit azt is, hogy tojó, akkor Évának neveznék.

– A gyönyörű, egészséges példány Nagymákfa kellős közepére szállt le, ott pihent meg szenteste napján – kezdte a gólyabeszámolót Lakosi Teréz. Örültek neki, hiszen bár régen évtizedekig élt, költött gólyapár Nagymákfán, egy ideje már nem gyakori vendég.

Nagy Bernadettékhez ment be a gólya, gyanították, hogy a kutya- és macskaeledelből lakott jól. Aggódtak a madárért: nem lesz-e éhes. Karácsonykor persze boltba nem tudtak menni – gondolkodtak, mit adjanak a madárnak. E-mailben, SMS-ben szólították fel egymást: kis halakat, csirkehúst szedtek össze a nagymákfaiak és a vasváriak.

Bettire bízták az etetést, a házigazda saját edényt tett ki a gólyának, abba tették, amit vittek. A madár étvágyára nem lehet panasz, volt, hogy egy kiló csirkehúst elfogyasztott. – Olyan, hogy egész napra eltűnt, nem nagyon volt, csak most a hét elején, ezeken a szeles napokon fordult elő, hogy nem láttuk – számolt be Lakosi Teréz. A nagymákfai gólya már bejárta az egész falut, talán már ismer is mindent: karácsonykor az Akácfa utcában sétált, tegnap reggel a Nagymákfa utca végén látták. Éjszakára a Bettiékkel szemben lévő ház kéményére húzódik rendszeresen. Nem fél a madár, nagyon barátságos. A gyűrűjét ellenőriztették, kiderült, hogy Kőszegen kapta. Azt még nem tudják, hogy milyen nemű a gólya, de titkon remélik, hogy tojó, akkor Évának neveznék – a karácsonyi érkezés apropóján.

