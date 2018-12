Gombóc Artúr ma is tobzódna a csokoládékban

Csukás István mesefigurája, Gombóc Artúr mindet szerette: a kerek csokoládét, szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét… De Gombóc Artúr óta nagyot fordult a világ az igényes, kézműves csokoládék irányába, amelyeknél a különleges forma és az ízek társítása a trend. Veszely Attila csokoládémesterrel beszélgettünk.

Magyarországon az utóbbi öt-hat évben vált népszerűvé a minőségi csokoládé, a cukrászatokban nagyrészt csak bevonómasszákat használtak, emlékszünk, az az, ami feltapad a szájpadlásra. Veszely Attila csokoládémester végzettsége cukrász, aki külföldi műhelyeken, külföldi mesterektől tanulta a csokoládékészítést, a Nagytarcsán hét éve működő Csokoládé Akadémia oktatója, szakmai vezetője. Szombathelyre Mák Dóri hívta, aki tőle tanulja a csokoládékészítést, a mester támogatja a tanítvány karitatív célú alapítványának munkáját. Különböző receptúrákat kísérleteznek ki együtt, jelenleg egy vörösboros töltelék receptjén dolgoznak, be kell állítani az arányokat, ízeket és a megfelelő technológiát.

Veszely Attila azt mondja, ahhoz, hogy tudjunk bánni a csokoládéval, először is kell tudni, hogy pontosan miből áll. Elsősorban kakaómasszából, a kakaó pedig egy gyümölcs, ami az egyenlítő mentén terem kis cserjéken, a 15. szélességi fokig északra és délre. Olyan, mint egy rögbilabda, abban vannak a kakaóbabok, amelyekből a massza készül. A csokoládéban lévő kakaótartalom, nagyban függ a hozzáadott cukor mennyiségétől. Minél magasabb kakaótartalmú csokoládét fogyasztunk, annál kevesebb benne a cukor. A 70-90 százalékos kakaótartalmú csokoládék már lényegesen kevesebb cukrot tartalmaznak, ezért sokkal jótékonyabb hatást fejtenek ki az emberi szervezetben. Az étcsokoládékban található a legtöbb antioxidáns, amire a szervezetünknek szüksége van, lényegében „gyümölcsöt” eszünk.

A mester Belgiumban és Franciaországban dolgozott együtt csokoládékészítőkkel, több kurzust elvégzett, oklevelet is kapott róla. Magyarországon nem válik szét a cukrász és a csokoládékészítés két szakmára, de Nyugat-Európában igen. Veszely Attila tanítványi közül többen már nemzetközi sikereket értek el, amire nagyon büszke. Ő maga nem versenyez, mert nem akar konkurenciát csinálni a növendékeknek, akik nemzetközi versenyeken minden évben kiemelkedően teljesítenek, komoly díjakat hoznak el, táblás csoki, bonbon, drazsé és egyéb kategóriákban is.

A keresett ízekről megtudjuk, hogy a csokoládé fogyasztása, kicsit olyan, mint a fagylalt fogyasztás. A vásárlók nagy része, főleg az alap ízeket keresi, de az Y generáció tagjainak köszönhetően, akik utaznak a világban, sokat tapasztalnak, mások az igényeik, szeretik itthon is viszontlátni a különleges formákat, ízeket. Népszerűek a fűszeres töltelékek: a tonkababos, az édesköményes, a kávékülönlegességekkel (etióp, equadori, brazil) megbolondított töltelékek. A gyümölcs alapú töltelékek között a citrusféléknek van nagy sikere: a bergamott (fehér citrom), a yuzu (japán citrusféle), a Calamansi narancs. Az ízpárosítások között trendi az eper – édeskömény, a passio (maracuja, vagy golgotavirág néven is ismerjük) –mangóval vagy őszibarackkal kevert változata. A táblás csokoládék világában még látjuk a liofilizált gyümölcsszirmokkal szórt, díszes táblákat, de már nem ez a legvonzóbb a gourmet fogyasztók körében, hanem az extra ízek, magas kakaótartalmú csokoládékkal.

Veszely Attila tanítja a Csokoládé akadémián a bonbon festést, a színes kakaóvajjal történő munkát mert a színek nem hiányozhatnak egy bonbonos vitrinből. A formák egyszerűek: vágott vagy formába öntött bonbonokról beszélhetünk, a méretük csökkent az utóbbi időben. A korábbi 10-15 grammos bonbonok helyett most az 5-10 grammos termékek a keresettebbek, melyek lehetnek akár kis félgömbök, pici kockák, téglalapok, hengeralakok. Gombóc Artúr most is találna magának édességet, így, ebben a sorrendben.

Jó hír a csokoládé szerelmeseinek: a mester azt mondja, a jó étcsokoládé egy diéta része is lehet, mert magas antioxidáns tartalma van, jó hatással van az emésztésre, az egész szervezetre, pozitív élettani hatásai közül azt mindenki ismeri, hogy előmozdítja a boldogság hormonok termelését.

