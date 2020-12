Gombolyodó ünnep

Most (a vírushelyzetben) jól jön az angolszász Mikulás régi jó szokása, hogy rénszarvasszánon, a felhők közül, ráadásul titokban érkezik, hogy december 6-ra virradóra minden jóval lepje meg a gyerekeket. A mifelénk megszokott személyes találkozástól ezúttal el kellett tekintenünk. Hacsak…

Mert a szemfüles Mikulás mégsem érte be ennyivel: üzenetet küldött. Mint a celldömölki Soltis Lajos Színház Mikulása, akit a Gombolyag zenekar igyekezett előcsalogatni a rejtekéből. A Mikulás-váró koncertet a TV-Cell rögzítette, hogy minden kis- és nagy gyerekhez eljusson a Mikulás-hétvégén. Pont olyan ez, mintha az eget kém­lelnénk, a rénszarvasszánt kutatva.

Az alkalomra díszbe öltözött a celli színház nemrég felújított előtere. Ezernyi mécses, földíszített karácsonyfa teremtett ünnepi hangulatot, a zenészek lába előtt hógömbök – vagy inkább játékos gombolyagok. Ilyen az, amikor a szintén celli illetőségű Gombolyag zenekar fölgombolyítja az ünnepet. Grego­rich Domonkos – persze hogy ő visel rénszarvasos pulóvert –, Gregorich Bálint, Tarczi Réka és Gregorich Zsófia, akinek ragyogása minden megdermedt szívet képes fölolvasztani. És sokféle hangszer. A Hull a pelyhes fehér hóval indítanak – „Jöjj el, kedves Télapó” –, aztán jönnek sorban a valahonnan nagyon ismerős, hol elringató, hol vidáman csilingelő dallamok.

Hogy ennyi kedves invitálás elég-e a celli Mikulásnak ahhoz, hogy ő maga is megjelenjen a színházi mesevilágban, a tévéfelvétel végén kiderül. Most szabad lehet a gazda: igen, a muzsika hangjaira végül föltűnik a képernyőn a – valahonnan nagyon ismerős – Mikulás is.

És bár a Mikulás-nap már elcsilingelt, a Gombolyag-koncertet érdemes megnézni, meghallgatni. Az ünnepvárás még érvényes.

(Kiemelt képünkön: A zenekar: Gregorich Zsófia, Domonkos, Bálint, Tarczi Réka. A Mikulás: Nagy Gábor)