Gyalogátkelőhely kellene a kórház elé Szombathelyen

Évtizedes problémára hívta fel olvasónk a figyelmünket, miszerint a Szombathelyi Markusovszky Kórház bejáratának közelében nem, illetve nagyon körülményesen lehet csak szabályosan átkelni az úton. Az egészségügyi központ építésével a probléma még égetőbb lett, ezért utánajártunk, hogy lesz-e megoldás.

Olvasónk, Papp László már korábban felvetette a szombathelyi Városházán és lapunknál is, hogy a Markusovszky kórház előtt érdemes lenne egy gyalogátkelőhelyet kiépíteni, mivel ez sok ember életet könnyítené meg, illetve nem kellene szabálytalanul és balesetveszélyesen átkelni az úttesten. Akkor azt az ígéretet kapta, hogy az évtizedes problémát meg fogják oldani az új egészségügyi központ építésekor. Azóta a központ építése már folyamatban van, ezért olvasónk újra megkeresett minket, hogy próbáljunk utánajárni, hogy végül lesz-e itt zebra. Kérdéseinket feltettük az önkormányzatnak, Kéner Balázs, a városháza sajtósa tolmácsolta lapunknak Dr. Károlyi Ákos jegyző válaszát, miszerint a Markusovszky Kórház bejárata előtti gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetési eljárása folyamatban van. Tehát úgy néz ki, hogy sikerül megoldani belátható időn belül a jelenlegi veszélyes helyzetet.

Kilátogattunk a kórház bejáratához, ahol a helyszínen rengetegen kelnek át szabálytalanul az úton, kevesebb mint tíz perc alatt legalább huszonöt embert láttunk szabálytalankodni ezen a szakaszon, sokan babakocsival mentek át a forgalmas úton, de idősek és gyerekek is próbáltak átkelni a nagy forgalomban a bejáratnál, hiszen szabályosan csak az utca Március 15. tér felőli végén lehetne átkelni, ez oda-vissza körülbelül 500 méteres kerülőt jelentene gyalog a kórház bejáratától, míg ha a másik irányba indulunk, egészen a Paragvári utcáig kellene elmenni, ez pedig körülbelül 800 méter plusz út lenne a szabályok betartásáért. Gyakorlatilag ezt a kerülőt senki sem vállalja be, mindenki a szabálytalan és veszélyes megoldást választja a bejárat közelében.

A nyár elején felmerült, hogy a gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos közel 30 éves, elavult szabályokat felül kellene vizsgálni, így biztonságosabbá téve az ezután kialakítandó zebrákat. Az Országgyűlés gazdasági bizottságának közlekedési albizottsága is erre a megállapításra jutott, így remélhetőleg a jövő zebráin már kevesebb gázolás fog történni. Magyarországon a gyalogátkelőhelyeken nagyon sok baleset történik, a gázolások száma évről-évre nő, ezért a Magyar Közút is fellép a balesetek ellen és a következő két évben mintegy 4000 táblát egészítenek ki neonsárga kerettel, az átkelőhelyek környezetében a burkolatokat is felújítják és a növényzet miatti láthatóságra is jobban odafigyelnek. Az első 1000 táblával már végeztek is, Vas megyében is több ilyen figyelemfelhívó kerettel rendelkező táblával találkozhatunk.