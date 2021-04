Gyászol a Vas megyei röplabdáscsalád

Gyászol a Vas megyei röplabdások családja – a napokban két tagját, Bagári Évát és Bedőcs Györgyöt is elvesztette

Ezt ne hagyja ki! Tordai Bence az orosz vakcina ellen kampányolt, majd saját magát beoltatta vele

Bagári Évát 69 évesen gyűrte le a betegség. „Béci” – mert röplabdásberkekben így szólították – korábban tornász volt és még felnőttként is edzősködött abban a sportágban. Bagári Éva középiskolásként kötött örök barátságot a röplabdával, a 80-as évekig játékosa volt a Haladás VSE előbb NB II-es, majd az első osztályba jutott csapatának is. De később sem szakadt el a röplabdázástól. A háttérben is segített, ha kellett, mérkőzést vagy jegyzőkönyvet vezetett, évekig dolgozott a városi röplabdaszövetségben is. Alapítója és oszlopos tagja volt az Old Girls együttesének, amely évekig szerepelt a megyei bajnokságban, és egészen a koronavírus-járvány tavalyi kitöréséig jó közösséget alkotva rendszeresen edzett.

Bedőcs György 64 évesen hunyt el tragikus hirtelenséggel. Már általános iskolás korában megszerette a röplabdát, később a miskolci egyetem csapatában is játszott. Hazatérve a szombathelyi Stylben folytatta, majd a megszűnt egyesületből a Tanárképző SE-hez, később a főiskolai szakosztályból alakult Progress SE NB II-es csapatához vezetett az útja – ahol utánpótlásedzőként is segített. Nagy szurkolója volt fiának, Gergelynek, aki előbb játékosként, jelenleg pedig a Szombathelyi Sportiskola röplabdaszakosztályának vezetőjeként, edzőjeként, a serdülő lányválogatott másodedzőjeként munkálkodik a sportág fejlesztésén.