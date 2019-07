Gyermeküléssel kapcsolatos kérdések – A pontos szabályok nem mindenki számára egyértelműek

Ülhet a gyermek az első ülésen, ha kiiktattuk a légzsákot? Merre nézzen a gyermek, előre vagy hátra? Elfér három gyermekülés egymás mellett a hátsó ülésen? Minden kérdésre választ adunk.

A gyermeküléssel összefüggő kérdések időről időre visszatérnek, mivel a pontos szabályok nem mindenki számára egyértelműek, márpedig a nyaralási szezonban, amikor sokan indulnak hosszabb útra, nem árt átismételni a legfontosabbakat. Szakértők segítségével mindent elmondunk arról, hogyan utazhat biztonságban a gyermek és mire kell figyelni a gyermekülés kiválasztásánál. – Ugyan a közúti közlekedésbiztonság javítására az elmúlt években több olyan rendelkezés is életbe lépett, amely fokozta a gyermekek szállítására vonatkozó biztonsági feltételek betartását, sokan a mai napig nem megfelelően alkalmazzák ezeket – hangsúlyozta Molnár László közlekedésbiztonsági szakértő. Az egyik legfontosabb szabály, hogy gyermekbiztonsági rendszerek használata 150 cm testmagasságig kötelező. Amennyiben a gépkocsi a gyermekülés beszerelésére alkalmatlan, akkor abban – az autóbuszok kivételével – a három évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, és a három évnél idősebb gyermek is csak a hátsó ülésen. Minden gyermeket külön ülőhelyen kell elhelyezni, a gyermekülés használata 135 cm testmagasság alatt kötelező, a legalább 135 cm testmagasságú és három évnél idősebb gyermek biztonsági övvel is rögzíthető (például ülésmagasítóval). A gépkocsik első ülésén 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.

– Kényelmi és érzelmi szempontokkal szemben mindig a biztonságot kell szem előtt tartani. A gyermek mindig több esélyt kap, hogy megússzon egy balesetet, ha biztonsági ülésben külön bekötve ül, különösen igaz ez az anyjuk ölében szállított csecsemőkre vagy kisgyermekekre. Sokszor halljuk azt is, hogy a gyermek nem vágyik a biztonsági ülésbe, ezért a szülők megengedik, hogy ne használja – hangsúlyozza Molnár László.

Ugyanígy vélekedik másik közlekedési szakértőnk Unger József is. Szerinte sok szülő kizárólag azért helyezi el menetiránnyal megegyezően a gyermekülést, hogy lássa gyermekét, illetve, hogy a gyermek lássa a tájat, holott a menetiránnyal háttal elhelyezett ülés, főleg a legkisebbeknél sokkal nagyobb védelmet nyújt. Már egy intenzívebb fékezés esetén is erősen előrelendülhet egy csecsemő feje, ami komoly sérülést okozhat. Mindez megelőzhető, ha az ülés háttal van beszerelve, ráadásul ma már olyan, a hátsó ülésre rögzített tükröt is gyártanak, amivel a szülő, a belső visszapillantó tükrön keresztül szemmel tarthatja a gyermeket.

Azt persze, hogy hogyan kell a gyermeket bekötni, vagyis menetirányba, vagy annak háttal, mindig a konkrét biztonsági gyermek­ülés konstrukciója dönti el, de amíg lehet, érdemes menetiránynak háttal utaztatni a gyermeket. Egy ötszemélyes autóban három gyermek elfér hátul, de három gyermekülést már nem lehet bepréselni. Erre az esetre nem ad felmentést a jogszabály, viszont több üzlet lehetővé teszi, hogy az üléseket a gépkocsiba próbálhassák. Az ülés kiválasztásakor a gyermek életkora csak irányadó, sokkal fontosabb, hogy a gyermek testmagassága és súlya az üléshez igazodjon. Nem minden gyermek passzol a súlycsoportjának megfelelő ülésbe és ugyancsak nem minden ülés passzol az autóba, ezért fontos, hogy leteszteljük a gépjárműbe való beillesztés lehetőségét. Ugyanígy mindig vigyük magunkkal a gyereket, ha biztonsági ülést veszünk, mivel később, hosszú távú utak alkalmával is kényelmesen kell éreznie magát az ülésben.

Visszatérő kérdés, hogy szabad-e a gyermeket a vezetőülés melletti ülésen szállítani? Igen, de csak egy bizonyos üléstípusban. Amennyiben gyárilag légzsák van az autó­ba beszerelve, inaktiválni kell azt, hogy a menetiránnyal ellentétesen rögzítendő­ babahordozót használni lehessen. A légzsák kikapcsolása legtöbb esetben az indítókulccsal lehetséges, de némely autónál csak szervizben tudják kikapcsolni és van, ahol egy egyszerű kapcsolóval. Azoknál az üléseknél, melyeket előre is be lehet menetiránynak háttal kötni, a gyártó a kézikönyvön kívül az ülés fejtámlájában is megjelöli egy légzsákkikapcsolásra figyelmeztető matricával. Fontos tudni azt is, hogy néhány gyártó tiltja a gyermek­ülés jobb első ülésre történő felszerelését, még akkor is, ha a légzsák kikapcsolható.