Gyertyás körmenet: több mint háromszáz éve tett fogadalmat Szombathely

A város fogadalmi ünnepét tartották tegnap reggel a székesegyházban, dr. Székely János megyés püspök vezetésével gyertyás körmenettel emlékeztek a pestistől való megszabadulásra.

A tegnap reggeli szertartáson felelevenítették, hogy február 20. Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanú ünnepe, ezt a napot szentelte a város a 308 éve tett fogadalomnak. 1710–11-ben a pestisjárvány idején a szabad ég alatt tartották a szentmiséket, mert azt gondolták, hogy a fertőzés a levegőben is terjed. Főleg Szent Sebestyénhez imádkoztak, akit hite miatt lenyilaztak, de a sok lőtt seb ellenére is életre kelt, és az elpusztíthatatlan kereszténység jelképe lett. (Egy kápolnát is építettek a tiszteletére, amely azonban egy tűzvészben elpusztult.)

1711-ben a szent ünnepén közösen imádkozott a város, és mivel utána érezhetően enyhülni kezdett a járvány, fogadalmat tettek, hogy emiatt minden évben megismétlik ezt.

A vasárnap reggeli szertartáson Szombathely vezetői is részt vettek, köztük dr. Puskás Tivadar polgármester is.

A misén más régi szövegek és tanítások mellett Szent Pál korintusiakhoz írott egyik levelét is idézték, amely arról szól, hogy minden ember másféle tehetséget – bölcsességet, hitet, a gyógyítás képességét vagy éppen mást – kap ahhoz, hogy azt legjobb tudása szerint használva cselekedjen az emberek javára, érdekében.