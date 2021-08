Gyógyító hatása mellett veszélyes is? – Vasi levendulafarm tulajdonosánál is érdeklődtünk

A levendula hivatalosan gyógynövény, virága és a belőle sajtolt olaj gyógyászati hatása igazolt. A növény öt éve van az EU-s hatóságok érdeklődésének középpontjában: veszélyesnek nyilvánítanák, ami a gyakorlatban annyit jelentene, hogy a levendulából készült termékek csomagolására rá kellene írni a figyelmeztetést az allergénekre vonatkozóan.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szerint a levendulaolaj szem-, illetve bőrirritációt, sőt lenyelés esetén akár halált is okozhat, ezért tiltó­listára kellene tenni. A termelők Európa-szerte szélsőségesnek ítélik ezt a gondolkodást, az ellen viszont nincs kifogásuk, hogy a termékeken fel legyen tüntetve az allergizáló hatás. Bár ez nem mindenkinél – inkább csak az erre érzékenyeknél – fordul elő. A mérleg pozitív oldalán sok mindent fel lehet sorolni: a levendula több ezer éves problémamentes használatát, a nyugtató, a frissítő vagy az antiszeptikus, fertőtlenítő hatást.

Ferencz Tibor, a kemenessömjéni levendulafarm vezetője eredetileg okleveles gépészmérnök, így a precizitás nem áll távol tőle. A levendulatermesztésbe is úgy vágott bele, hogy azt minden részletében átgondolta. Tíz éve három sorral hozta létre ültetvényét, mostanra már kilencezer tővel büszkélkedhet. Kertje folyamatosan változik, bővül, levendulalabirintusa is van.

– A pannonhalmi vonalat követem. Egyszer az apátság főkertészéhez is ellátogattunk, aki átadta azt a mentalitást, amellyel levendulát termeszteni kell, illetve érdemes. A palántázástól az ültetvény gon­dozásán át egészen a feldolgozásig mindenről kaptunk felvilágosítást – mondta a kemenessömjéni farm vezetője, aki a nemzetközi biominősítésű, EU-s tanúsítvánnyal rendelkező rábapatonai lepárlóba viszi szárított levenduláját. Itt lesz illóolaj, illetve levendula­víz belőle.

A probléma talán azzal lehet, ha nem szakszerűek a munkafolyamatok – mondta kérdésünkre a farmtulajdonos. Szerinte a hozzáadott anyagok is ronthatják a minőséget, csakúgy, mint a túlságosan nagy koncentráció. Ferenczéknél soha nem volt semmilyen probléma, sőt. Levendulavizük égési sebekre, szúnyogcsípésekre kimondot­tan hatékony, az illóolaj nyugtató, és egyúttal frissítő hatását pedig nem kell különösebben részletezni.

Tiborék a levendula aratásán és szárításán éppen most vannak túl. A levendulatermesztés nem könnyű munka, nincs permetezés, gyomokat irtani csak fizikai erővel, többnyire térdre ereszkedve lehet. Ugyanígy az aratás is nagy kihívás, pláne nagy hőségben. A levendula a meszes-agyagos földet – az úgynevezett egyperces talajt – és a napsütést szereti, szerencsére náluk ez adott. A farm növényeit többször bevizsgáltatták, mindig nagyszerű lett az eredmény.

A jáki Németh-Sipos Boglárka kétgyermekes anyuka. Első két levendulabokrát ő is csaknem tíz évvel ezelőtt telepítette, ezeket a régi családi birtokról, Hegyhátszentmártonból hozta át Jákra. Az évek során egyre nagyobb területre került levendula a családi ház udvarán, most nagyjából ötszáz bokornövény van a kertben. Százötven bokrot Boglárka is Pannonhalmán vásárolt. Férje, Robi és két kisfia, Levi és Csongi is sokat sertepertél az ültetvényben, így segítség is akad.

– Minden bokornak megvan a maga szépsége. Nálam a haragos püspöklila színű a nyerő, nekem ez számít igazi levendulának – mondta Boglárka, aki főként kézműves termékeket készít a szárított növényből. Elsősorban nyugtató hatású párnákat, amelyek varrásába édesanyja is besegít. Idővel kamilla, zsálya, borsmenta, citromfű és citromillatú kakukkfű is került a jáki ház kertjébe. Boglárka a fiain is tesztelte a termékeit, mindig pozitív volt az eredmény, és igazolódott a gyógynövények jótékony hatása.