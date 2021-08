Gyöngyösfaluban tartották a koraszülöttek találkozóját – Szülőket is kérdeztünk – fotók

Rendhagyó helyszínen, a gyöngyösfalui Holdfényligetben tartotta jubileumi találkozóját a Zseboroszlán Alapítvány. Ez volt a tizedik alkalom, hogy a vártnál korábban érkezett gyermekek és családjaik összejöttek.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

Futnak, nevetnek, játszanak, akárcsak a vele egykorú társaik. Elképzelni is nehéz, hogy a vártnál jóval korábban jöttek a világra, némelyikük súlya éppen csak elérte az 500 grammot. Életük első hónapjait a PIC-en töltötték gépek és csövek között. Szita Szilvia, a Zseboroszlán Vas megyei Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány alapító tagja is személyes indíttatásból döntött úgy 2011-ben, összehívja a sorstárs anyukákat tapasztalat- és eszmecserére.

– Jó feleleveníteni a közös emlékeket, megismerni egymás gyermekeit, találkozni az osztályon dolgozó orvosokkal, nővérekkel – mondta.

Ezúttal rendhagyó helyszínen, a gyöngyösfalui Holdfényligetben tartották a találkozót. A többi közt kisvonat, pónilovaglás, kézművessarok, lufibohóc és csillámtetkó várta a gyermekeket. A legnagyobb sikere azonban ezúttal is a viszontlátás örömének volt. A hagyományokhoz hűen ellátogatott a rendezvényre Dr. Grasselly Magdolna osztályvezető főorvos is, aki köszöntőjében kiemelte: jó, hogy a szülők félre tudták, tudják tenni a fájdalmaikat és erejüket ebbe a rendezvénybe fektetik. A PIC-re került édesanyák megtanulják, fontos, hogy segítsenek egymásnak.

– Kisfiam a 29., kislányom a 30. hétre született. Jó, hogy tudunk találkozni a sorstárs édesanyákkal, jó látni, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek egy év alatt – mondta Hartvik Bernadett.

Először érkezett a rendezvényre Illés – Moór Dalma kétéves kislányával, Csenge Ivettel.

– A 29. hétre született. Két hónapig voltunk kórházban, nem volt egyszerű, de a lényeg, hogy behozta magát és most már minden rendben – mesélte az édesanya.

Az alapítvány évről évre támogatja is a PIC-t. Idén egy több mint 12 millió forint értékű lélegeztetőgépet sikerült számukra beszerezni, ezt korábban már át is adták. Most pedig, a kórházzal és a szülőkkel közösen azon dolgoznak, hogy az anyaszállást otthonosabbá, barátságosabbá, komfortosabbá tegyék. Szita Szilvia szólt arról is, idén először az ELTE Sporttudományi Intézete is csatlakozott a tombola felajánlók közé. Reményei szerint egy közös kutatás is megkezdődik az intézettel közösen a koraszülöttek mozgásfejlődése kapcsán.