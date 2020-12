Gyönyörűek a karácsonyi fények Szombathelyen (videó)

Bár az adventi vásár idén elmaradt a megyeszékhelyen, a várost ünnepi díszekbe öltöztették.

A Fő téren idén is megtalálható a hatalmas kivilágított gömb, a nagy fényes maci és a rénszarvas is, aki ragyogó szánt húz maga után. A látvány igazán lenyűgöző itt, ezekkel a díszekkel pedig szívesen fényképezkednek kicsik és nagyok is. Kedd délután is sokan látogattak ki a Fő térre, hogy az ünnepi fényekben gyönyörködjenek, és készítsenek pár hangulatos fotót. A város adventi koszorúja most a Berzsenyi téren ékeskedik.

Kedden mi is kilátogattunk, és megörökítettünk néhány pillanatot: