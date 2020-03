Győrfi Pál egészségünk megőrzéséről is beszélt Répcelakon

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének pénteki előadására megtelt a művelődési ház.

Nagy volt az érdeklődés, a terem hamar megtelt, Győrfi Pál pedig rutinosan fokozta tovább a hangulatot. Az első percekben magáról is megosztott néhány rövid történetet, hogy könnyebben kapcsolatot teremtsen a közönséggel. A jelenlévők megtudhatták például, hogy sokan felismerik őt az utcán, de gyakran nem tudják, honnan ismerős az arc. Előfordul, hogy úgy emlékeznek, meteorológusként dolgozik, és viccesen felteszik neki a kérdést, milyen idő várható a következő napokban. A szóvivő azt mondta, ilyen esetekben már nem kezd magyarázkodásba, inkább megpróbál legjobb tudása szerint válaszolni.

Ezután az érdeklődők a mentőszolgálat kialakulásáról, az évek során használt járművekről és napjaink mentőautóiról, a mentőmotorokról és helikopterekről kaphattak információkat.

A régi időkből is idézett fel kedves történeteket, elmesélte például, hogy a Szomszédok című sorozat alkotóival nagyon jó volt a viszonyuk. Ha valamilyen fontos kérdésre fel akarták hívni a közvélemény figyelmét, a filmsorozaton keresztül tették ezt meg. A rendezők pedig beleszőtték az üzenetet a történetbe.

Napjainkról is szó esett, kiderült, a nők is egyre nagyobb szerepet kapnak már a mentőautókban is. Míg régebben ritka volt, hogy női sofőrje legyen a kocsinak, ma már vannak olyan csapatok, ahol a teljes létszámot a szebbik nem adja.

Adatokat is felvonultatott: tavaly országosan 1,2 millió beteghez vonultak, összesen 40 millió kilométert tettek meg. Légi mentésre 3800 esetben volt szükség.

Szó esett arról is, hogy még mindig nem figyelünk oda magunkra: a KSH adatai szerint a lakosság 45 százalékának van valamilyen krónikus betegsége, amely legalább hat hónapja tart. A legfőbb nem fertőző betegségek között a szív- és érrendszeri problémákat, a cukorbetegséget, a daganatokat és a légzőszervi gondokat említette, ezek mindegyike pedig valamilyen életmódbeli okra vezethető vissza. Ilyen a dohányzás, az egészségtelen táplálkozás, az elhízás és az alkoholfogyasztás.

Az előadás végén tanácsokat is adott azzal kapcsolatban, hogyan tehetünk az egészségünkért. Szerinte öt fő elvet kellene követni. A legfontosabb, hogy szeressük saját magunkat, mozogjunk eleget, járjunk szűrővizsgálatokra, gondolkozzunk pozitívan és végül: mindig tűzzünk ki magunk elé célokat.