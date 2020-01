Győri gyerekgyilkosság: részletek a jelentésből

Nyilvánosságra hozta az Igazságügyi Minisztérium azt a jelentést, amely a decemberi győri kettős gyermekgyilkossággal kapcsolatban készült.

Amint arról mi is beszámoltunk, az eset után Varga Judit igazságügy-miniszter kezdeményezett vizsgálatot. A vizsgálat célja annak tisztázása volt, hogy a kettős gyermekgyilkosságot megelőzően a hatóságok részéről történt-e olyan mulasztás, amely nélkül megelőzhető lett volna a tragédia. Az igazságügyi miniszter megkereste a Belügyminisztériumot, a Miniszterelnökséget, a kormányzaton kívüli szervek közül az Országos Bírósági Hivatalt, a Kúriát, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarát és a Legfőbb Ügyészséget, hogy az üggyel kapcsolatos minden releváns információval rendelkezzen. Kilátásba helyezte, hogy amennyiben a vizsgálat eredménye a jogi szabályozásban vagy a jogygyakorlatban bármilyen hiányosságot tár fel, az igazságügyi tárca javaslatot tesz azok orvoslására.

A tragikus eseménysorozat – legalábbis annak nyilvánosság előtt zajló része – 2016. május 9-én éjjel kezdődött, amikor H. Gábor szombathelyi otthonukban megkísérelte megölni alvó feleségét. A brutális gyilkossági kísérletnek három kiskorú gyermekük is szem-, illetve fültanúja volt. Az elkövetőt a Szombathelyi Törvényszék öt év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra ítélte. A halmazati büntetésre tekintettel 10-től 25 év, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés lett volna az adható tételkeret, amit az elítélt korlátozott beszámítási képessége – tudatzavarban követte el a cselekményt – enyhített. Mint ismeretes, H. Gábort jó magaviselete miatt a Szombathelyi Törvényszék 2019. szeptember 27. napjával feltételesen szabadságra bocsátotta. Ezt követően, december 15-én győri lakásában megölte kiskorú fiát és nevelt lányát, majd magával is végzett.

Részletes vizsgálat

A jelentés részletesen vizsgálja a két bűncselekmény kö zötti időszak történéseit, amikor is párhuzamosan folyt egy büntetőügy és két polgári ügy a felek válásával, illetve a gyermekek felügyeleti jogával kapcsolatosan. H. Gábort 2016. május 12-én tartóztatták le, a dokumentum beszámol a fogva tartás idejéről is. Mivel az elítélt nem volt kizárva a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből, az ezzel kapcsolatos eljárást a büntetésvégrehajtási intézet a büntetés kétharmadának letöltése után hivatalból kezdeményezte. A jelentés megállapítja azonban, hogy a feltételes szabadságra bocsátást sem a BV intézet, sem az ügyészség nem támogatta. A BV szerint az elítélt a sikeres reintegráció megvalósulása érdekében különösebb aktivitást nem mutatott, s az ügyészség is úgy fogalmazott, hogy társadalomba való beilleszkedése megkérdőjelezhető, befogadó és munkahelyi környezete pedig aggályosnak tekinthető. (Ez utóbbiakat egy rabtársának a felesége biztosította számára, akit személyesen ő nem ismert.) A bíróság pártfogó felügyelői véleményt is kért, ami szintén nem javasolta a feltételes szabadságra bocsátást. A bíróság a fenti előterjesztésekben foglaltakkal ellentétben a feltételes szabadságra bocsátásról határozott. A Szombathelyi Törvényszék a döntést másodfokon is jóváhagyta, H. Gábor 2019. szeptember 27. napjával szabadult. A későbbi gyilkos a bv. pártfogóval szabályosan tartotta a kapcsolatot, a következő jelentkezési időpont december 16. lett volna. December 13-án a volt felesége láthatásra vitte hozzá a három gyermeket. H. Annamária pénteken és szombaton még beszélt a férjével telefonon, utoljára szombaton este nyolckor, amikor a férfi arról tájékoztatta, hogy a nagyobb gyermekek már alszanak, a kicsi pedig mesét néz. Másnap azonban az asszony már csak a legkisebb gyerekkel tudott kommunikálni, és amikor délután feltörték a lakást, a két nagyobbik gyereket és a férfi t is halva találták. A rendőrség azt állapította meg, hogy H. Gábor tizenhárom éves nevelt lányát és tíz éves fiát megfojtotta, majd másnap reggel, miután a legkisebb gyermekét ellátta, az épület mellékhelyiségében magát is megölte.

A dokumentum kitér a szülők 2019. június 17-én bekövetkezett válására, illetve az ügyészség által indítványozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti kérelemre. A Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészség még 2018. július 31-gyel kezdeményezte H. Gábor szülői felügyeleti jogának megszüntetését, arra hivatkozva, hogy a gyermekek szeme előtt lezajlott bűncselekmény súlyosan veszélyeztette erkölcsi és érzelmi fejlődésüket.

Szakértők pozitív véleménye

A szülők egybehangzó kérése alapján és rokonok, tanúk, szakértők pozitív véleményével is alátámasztva végül az apa tavaly szeptember 5-én jogerősen megkapta a kapcsolattartás lehetőségét azzal, hogy annak módjáról a szülők állapodnak meg. A bíróság álláspontja szerint „H. Gábor tekintetében nem állapítható meg olyan kóros vonás, amely alkalmatlanná tenné a szülői szerepben való helytállásra.” A határozat azt is megállapítja, hogy a gyámhivatal, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat részéről nem állapítható meg mulasztás, „a család veszélyeztetettségére utaló bármilyen jelzés, adat hiányában.”

Gyermekvédelem

A tragikus események kapcsán lefolytatott vizsgálat alapján az igazságügy-miniszter kezdeményezte a Kúria elnökénél, hogy hozzon létre csoportot a hasonló esetekben alkalmazott joggyakorlatok elemzésére. Emellett a minisztérium felülvizsgálja a feltételes szabadlábra bocsátásra, az ennek során vizsgálandó körülményekre vonatkozó jog szabályok szigorításának az indokoltságát. Felmerült például, hogy a személy elleni erőszakos bűncselekményt elkövetőkre speciális feltételek érvényesüljenek.

Másrészről a határozat leszögezi: azokban az esetekben, ahol a szülői felügyeleti jogot valamilyen okból megszüntetik, indokolt megvizsgálni a kapcsolattartás szabályozásának a gyakorlatát, és az ezzel összefüggő gyermekvédelmi jelzőrendszer működését.

Magyarán: ha valaki súlyos bűncselekményt követett el, szólhasson bele a gyermekvédelem is abba, hogy a továbbiakban hogyan, milyen körülmények között láthatja a gyermekeit.

