Győztek a lányaink a spanyolok ellen a Savaria Kupán

Magyarország csapata két győzelemmel és egy vereséggel várja a 38. röplabda Savaria Kupa befejező játéknapját, mi­után kedden 3:0-ra legyőzte Spanyolország együttesét.

Hétfőn tovább bonyolódott a Savaria Kupa állása. A görögök megszerezték első győzelmüket – a szlovéneket verték 3:1-re –, az addig százszázalékos franciák pedig 3:1-re kikaptak a vasárnap a szlovének által 3:0-ra elpáholt spanyoloktól. A szünnapos magyarok így a görögök elleni 3:2-es győzelmükkel és a franciákkal szemben elszenvedett ­3:0-s vereségükkel az ötödik, sereghajtó helyről várták a keddi játéknapot. Amikor is a spanyolokkal találkoztak – akiket júliusban, a spanyolországi edzőtábor során kétszer is legyőztek (3:2, 3:1).

Magyarország–Spanyolország 3:0 (20, 18, 21). – Szombathely, 250 néző, női röplabdamérkőzés, vezette: Mezőfy, Tillmann.

Magyarország: TÖRÖK 14, Pekárik 5, Németh A. 11, SZAKMÁRY 19, Nagy E. 1, Tálas 1. Csere: Molcsányi (liberó), Tóth F. (liberó), Dékány 2, Miklai, Lékó, Bleicher. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.

Spanyolország: Rivero 1, Caro 1, Segura 16, Gonzáles 10, Berbel 8, Priante 2. Csere: Sanches (liberó), Llabrés (liberó), Elízaga, Castellano 5, Montoro 1. Szövetségi kapitány: Pascual Saurin.

Jan De Brandt, a magyarok szövetségi kapitánya ígérete szerint – most először a torna során – az általa legjobbnak ítélt hatost küldte pályára. A keretből hiányzott a délelőtti edzésen a derekát meghúzó Sándor Renáta.

Eleinte egymás mellett haladtak a csapatok, mondhatni (7-7), aztán öt ponttal elléptek a tudatosabban, jobban támadó spanyolok a sokat hibázó mieinktől. Jan De Brandt azonban időkéréssel tudta rendezni a sorokat, Szakmáry Gréta egyre ellenállhatatla­nabb volt –16-16-nál egyenlített a magyar együttes. Aztán a vezetést is átvette, immár sokkal pontosabb és gyorsabb is volt a játéka a spanyolokénál. Török Kata jobbnál jobb labdákat bombázott át védhetetlenül – magabiztosan nyerte az első játszmát a magyar csapat (25-20).

A spanyolok a második játékrészben is csak néhány percig tudták tartani a lépést (5-4), aztán nagyon könnyen elhúztak Tálas Zsuzsannáék – jók, eredményesek voltak a magyarok, és a folyamatos cserék sem okoztak fennakadást a játékukban (25-18).

A spanyolok nem adták fel, próbáltak játékban maradni, és igyekezetüket annyiban

siker koronázta, hogy ott loholtak a magyarok nyomában, többször egyenlítettek is. De a vezetést nem tudták átvenni (20-20). A hálónál továbbra is Szakmáry, Török és Németh Anett is hozta a pontokat. A végjátékban nagyon nagy jelentősége volt a nyitásoknak – ebben a játék­elemben is a magyarok voltak a nyerők, könnyen le is zárták a 71 perces találkozót (25-21).

A francia–görög összecsapás lapzártánk után ért véget. Szerdán lesz a 38. Savaria Kupa befejező játéknapja: 17 órakor a Görögország–Spanyolország-találkozóval kezdődik és 19.30-tól a Magyarország–Szlovénia-mérkőzéssel zárul a program.