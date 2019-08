Ha az idő engedi, még kinyit az idén a Szajki-strand

Ha az időjárás engedi, a napokban még kinyit a Szajki-strand, aztán a következő szezon felújított, akadálymentes parttal és mosdókkal várja a strandolókat.

– A part egyharmadát elbontották, több száz köbméter homokkal alakítottak ki plázst, és napvitorla ad árnyékot – mutatta dr. Kondora Bálint, a Vas megyei önkormányzat alelnöke. Marton Ferenc alelnökkel és Farkas Margittal, Hosszúpereszteg polgármesterével járták be a nagyrészt már elkészült strandot az utolsó teljes augusztusi hétvégén. A megyei önkormányzat és a hosszúperesztegi önkormányzat konzorciuma bruttó 60 millió forintot költött a revitalizációra. – A legszembetűnőbb az a passzázs, teljesen akadálymentes a tópart és a vizesblokk.

Két öltözőt is kialakítottak, tereprendezés volt és a strandröplabda-pálya – mutatott körbe dr. Kondora Bálint. Kevésbé látványos, de megerősítették egy részen a partfalat, kicserélték az idomköveket. A part csúszását megállították, úgy számolnak, a következő 50 évben kitart. Márciusban kezdték és július közepére végeztek az építkezéssel, voltak közben nehézségek, hiszen le kellett engedni a tavat a partalakításhoz, márpedig a Szajki-strand a hatodik tó, a többivel együtt „működik”, emlékeztetett Farkas Margit polgármester. A mosdó is kész, de még nincs nyitva: a teljesen új épület három részből áll, férfi, női és mozgássérülteket kiszolgáló egységből. Az engedélyek jogerőre emelkedésére várnak, addig mobilvécéket állítottak a strandolóknak, akik az utolsó teljes augusztusi hétvégén is szép számmal érkeztek.