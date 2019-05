Ha egy kis borzongásra vágyik: irány Orfalu!

Szellemek útja címmel két új turisztikai élménycsomag indulhat útjára a településen egy szlovén–magyar együttműködési program révén, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

Escape (menekülés) címszóval a magyar és szlovén együttműködő partnerek az elmúlt két évben öt határon átnyúló, vonzó turisztikai lehetőséget fejlesztettek ki. Ezek össz­költségvetése 135 ezer 740 euró, melynek önköltségi részét a Határon Túli Szlovének Hivatala és a magyar kormány finanszírozta. A két orfalui élménycsomaggal a Rábavidéki Szlovén Kulturális és Turisztikai Egyesület vett részt az együttműködésben.

A tegnap bemutatott két látványosság egyike valójában már nem új keletű. Az egyesület ugyanis már a programot megelőzően foglalkozott az orfalui népi hiedelemvilág kutatásával. Ahogy Holecz Károly, az egyesület elnöke elmondta: a helyi szlovén nyelvű kultúrának fontos része, hogy milyen képzeletbeli lényektől féltek elődeik, amikor egyedül kellett az erdőn keresztül gyalogolniuk. (Orfaluban ez nem rendkívüli dolog a sok-sok erdő és a szórvány-településszerkezet miatt.)

Már több éve meghirdetik az októberi Szellemek éjszakája gyalogtúrát, melynek során a résztvevők félelmetes boszorkányokkal, lidércekkel, ördögökkel és garabonciásokkal találkoznak útjuk során. A pályázati pénzből újabb álarcokkal, bábukkal, effektekkel, promóciós anyagokkal, rendezvénytér és kemence építésével gazdagodhatott a program, amire már tavaly is hatszázan jelentkeztek.

A másik, teljesen új élmény­elem a menekülőszoba, amelyet a szlovén tájházban alakítottak ki. A hagyományos módon berendezett szlovén konyhába és lakószobába kamerák, az ajtókra lakatok kerültek. Az erre vállalkozó csoportokat bezárják ide, majd különféle logikai és ügyességi feladványok során állíthatnak össze egy történetet és szerezhetik meg a szabadulást jelentő kulcsot. A boszorkánylak szabadulós kalandjáték új élményt jelent a Szlovén Rábavidékre érkező természetjárók számára, de a környéken élőket is élményszerűen ismerteti meg őseik hiedelemvilágával.

Holecz Károly utalt arra is, hogy a szabadulószoba jelentése akár szimbolikusan is értelmezhető, hiszen kellő kreativitással a Rábavidéken sokáig elzártságban élő szlovének is megtalálhatják a kulcsot a kitöréshez és a boldoguláshoz.