Ha néhány alapvető kellék megvan, esőben, sárban is biztonsággal biciklizhetünk

A jó idő elmúltával egyre kevesebben ülnek kerékpárra, tartva a megbetegedéstől vagy attól, hogy a lehulló falevelek és a nyirkos, esős idő miatt veszélyesebbé válnak az utak.

Néhány alapvető kellék beszerzésével nem kell lemondanunk a kerékpározás öröméről.

A biciklizés nem csak szezonális mozgásforma: ha megfelelő ruházatot választunk, még télen sem kell a garázsban hagyni kétkerekűnket. Ezt vallja Szabó Gergely, a Szombathelyi Tekergők kerékpároscsoport egyik vezetője. Gergő tapasztalt a témában: a biciklizés csaknem 25 éve része az életének, több kerékpáros szak­ágban is jeleskedik.

– Tél előtt érdemes egy komplett kisszervizt elvégezni a kerékpáron: átnézetni a fékeket, váltókat, speciális láncolajat használni, amelyet direkt nyirkosabb időjárásra fejlesztettek ki – tanácsolja. Bár a kerékpárosok az autósokkal ellentétben nem olyan sűrűn cserélnek gumit, mégis gyakran találkozik olyan társaival, akik mintázottabb abroncsokat választanak az őszi-téli időszakra. A pocsolyákból felverődő sár csúnya nyomot hagyhat a ruhánkon, ezért mindenképpen ajánlja, hogy szereljünk sárvédőt a nyereg alá. De nemcsak a sár, a felverődő víz is eláztathatja a lábfejet, így érdemes vagy vízálló cipőt, vagy kalucsnit beszerezni ennek elkerülésére.

És ha már ruházat: az őszi időjárás is egyre szeszélyesebbnek bizonyul, nehéz kitalálni, milyen ruhát kellene induláskor magunkra venni. Tanácsos rétegesen, de nem egy vastag rétegbe felöltözni, így napközben egyszerűen megszabadulhatunk a nem kívánt ruhadaraboktól. A kiszámíthatatlan időjárás miatt nem tud hibázni az, aki esőkabátot is bedob a táskájába, bármikor megmentheti száraz ruháit egy kisebb-nagyobb zuhé alkalmával. Sajnos nem jellemző a városban biciklizők többségére, hogy sisakot viselnének, pedig télen sem kellene aggódniuk amiatt, hogy megfáznak benne: létezik már alá vehető, termoanyagból készült sapka – mutat rá Gergő, majd folytatja:

– Ha a kezed fázik, mindened fázik. Ezért elengedhetetlen egy megfelelő kerékpároskesztyű is. A közlekedés egyik alapelve a „látni és látszani”, ám sok esetben tapasztalható az emberi nemtörődömség a gyalogosok és a kerékpárosok részéről. Fontos, hogy minden körülményben láthatók legyünk, hiszen nemcsak a magunk, de mások életét és veszélybe sodorhatjuk felelőtlen viselkedésünkkel. Ősszel rövidülnek a nappalok, sokkal nagyobb eséllyel kell sötétben vagy szürkületben kerékpárra pattannunk. Néhány egyszerű eszköz segítségével könnyedén láthatóvá tehetjük magunkat. Mivel városban nem kötelező a láthatósági mellény – városon kívül is csak szürkület után –, ködösebb időben én azt szoktam ajánlani, hogy a lámpát nappal is villogó fényre érdemes állítani – tanácsolja.

Kaphatók még ruhára szerelhető, fényvisszaverő funkcióval ellátott kiegészítők is. Indulhatunk!