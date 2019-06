Ha nyár, akkor diákmunka: akár hosszabb távú hatása is lehet

Akár 1500 forintot is megkereshet egy diák óránként. Az állam által indított diákmunka programra 70 millió forintot költenek az idén Vas megyében.

Bár a diákok munkavállalása nem kötődik az évszakokhoz, kétségtelen tény, hogy a diák­munkák aranykora nyáron van, különösen pedig akkor, amikor véget ér a tanítás. A dolgozni vágyó középiskolások és egyetemisták ilyenkor ellepik a diákirodákat, hogy összegyűjtsék a fesztiválra valót, vagy hogy megteremtsék a lehetőségét egy balatoni hosszú hétvégének, és persze akadnak olyanok is, akik a nyári munkával már most elkezdik a karrierépítést, ugyanis több iskolaszövetkezetben is van lehetőség gyakornoki programban részt venni. A nappali tagozatos diákok által megkereshető átlagos órabér a fővárosban nettó 1200 forint, vidéken 10–30 százalékkal kevesebb.

A képzettséget nem igénylő, gyors betanítással végezhető munkák jellemző nettó órabére 800–1000 forint körül van. Az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai gyakornoki munkák esetében IT, mérnöki és pénzügyi területeken nem ritkán 1300–1500 forintos órabérekkel is találkozhatnak a munkát kereső diákok. A nyelvismeretet vagy speciális tudást igénylő munkáknál 1000–1300 forint között alakul az órabér.

A diákmunka fontosságát évekkel ezelőtt a kormány is felismerte, így elsősorban azért, hogy a diákok munka­tapasztalatot szerezzenek, hogy mérsékeljék az általános munkaerőhiányt és persze, hogy a fiatalok pénzhez jussanak, 2013-ban elindították a diákmunka programot, amelyre a Pénzügyminisztérium idén 3,6 milliárd forintos keretet biztosít. Július 1. és augusztus 30. között a várakozások szerint mintegy 30 ezer diák vesz majd részt a programban a tavalyi 29 ezerrel szemben. Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának vezetője elmondta: az idei év specialitása, hogy a turizmus területére is lehet nyári diákmunkára támogatott foglalkoztatást igényelni. A szakember emlékeztetett arra, hogy a támogatott diákmunka lehetősége eleinte csak az önkormányzatok és intézmények számára volt nyitott, később – a munkaerőhiány mérséklése miatt – bekapcsolódott a mezőgazdaság és a vendéglátás területe is.

A programra a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályain lehet jelentkezni a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákoknak. Az önkormányzatok, intézetek esetében hatórás foglalkoztatást támogatnak, és az összes járulékot kifizetik, míg a piaci szereplőknél nyolcórás foglalkoztatást támogatnak és a járulékok 75 százalékát fizetik. Tavaly Vas megyében 450 diák jelentkezett önkormányzatokhoz, intézményekhez, 22-en a vendéglátásban, míg 5-en a mezőgazdaságban helyezkedtek el.

Idén már valószínűleg nagyobb arányban foglalkoztatnak diákokat a versenyszférában is, mivel a vállalkozók tudatában is jobban benne van a program lehetősége, mint korábban. Rodler Tamás elmondta, ahogyan tavaly is, úgy valószínűleg idén is kiegészítik a kormány által nyújtott támogatást – ami Vas megye esetében 70 millió forint –, hogy minél többen élhessenek a program nyújtotta lehetőségekkel.

A munkáltatók szempontjából nem kérdés, miért éri meg a programban részt venni, de vajon miért éri meg a diákoknak? Aki a programon keresztül vállal munkát, biztos lehet benne, hogy azt a bért kapja meg, amiben a munkáltatóval megállapodtak, gyakorlatilag százszázalékosnak tekinthető a biztonság. Bár nem követik a diákok karrierútjait, így erre vonatkozó adatok nincsenek, jó belépő lehet a munka világába az ilyenkor megszerzett tapasztalat, és az sem kizárt, hogy valakit később is a munkahelyen marasztalnak. Az önkormányzatok és intézmények esetében jellemzően a munkavállalók nem ismeretlenek a munkáltatók előtt, akik általában adminisztratív háttérmunkákkal bízzák meg a hozzájuk jelentkező diákokat. A járási hivatalokban pedig az a gyakorlat, hogy személyenként egy hónapos időtartamra adják meg a támogatást.