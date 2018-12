Ha szilveszter, akkor visszatekintés, összegzés – és tervezés meg fogadalmak

Ha szilveszter, akkor visszatekintés, összegzés – és fogadalmak; legalábbis a régi, jól bevált hagyomány szerint. Hát akkor nézzük: mit mond a – ki hinné – nyugdíjba készülő könyvtárigazgató, mit mond az énekesnő, a művelődésszervező, az író – és mit a focista?

Új ágyást tervez a rózsáknak

Nagy Éva igazgató napjai nagy részét a Berzsenyi Dániel Könyvtárban tölti, a minősített könyvtári cím elnyerése 2018-ban személyes öröme is volt. Sok szeretetet tapasztalt a rendezvényekre érkezőktől, akik tudják, sajnálják, hogy nyugdíjba megy, kis ajándékokkal lepik meg: édességgel, tárgyakkal. Az ő idejében is jól működött a könyvtár, fontos visszajelzéseket kap az olvasóktól. 2019 azért lesz különleges számára, mert a felében még vezető lesz, a másik felében pedig felkészül egy nyugodtabb életre. A nagyon betáblázott jelenlegi időbeosztást valamivel majd helyettesíteni kell, hiszen úgy nem lehet leállni, hogy napi 12 óra munka után az ember egész nap a körmét fényesíti. Tervezi az Életünk irattárának rendezését a későbbi kutatások segítségére. Ami már biztos: új ágyást készít a rózsáinak.

Kívánság újévi fogadalom helyett

Boldogság, egészség és szeretet – ez a három kívánsága Ujvári Timinek a következő évre. Az énekesnő nem szokott fogadalmat tenni szilveszterkor, ő inkább a következő esztendőre vonatkozó vágyait fogalmazza meg. – 2018-ra sem volt semmilyen különleges kérésem, hiszen amit nagyon szerettem volna, 2017-ben megkaptam: teljes lett a családunk, októberben megszületett Csenge. Jövőre is egészséget, szeretetet, boldogságot kívánok a családomnak, hogy elkerüljenek minket a nehéz időszakok – összegezte Timi, akitől rövid évértékelőt is kértünk: – Kislányom nevelése volt a legfontosabb számomra, mellette pedig gőzerővel készültünk a Memphis Belle-lel második nagylemezünkre: tavasszal elkészült a Most vagy soha című korongunk. Idén egyébként teljesült Timi régi, nagy, dédelgetett álma: egy színpadon állhatott kedvenc énekesnőjével, Shania Twainnel.

A népművelőket is elismerték a jelöléssel

Meskó Krisztián azzal kezdi, hogy amikor megtudtam: magyar népművészet és közművelődés kategóriában Prima díjra jelölték, azt nagy megtiszteltetésnek érezte. – A szakmát, a népművelőket is elismerték a jelöléssel, ennek külön örülök. A sors fintora, hogy már nem ott és nem azt a munkát végzem, ami a méltatásban nagy hangsúllyal szerepel. A Táplánszentkereszten életre hívott filmfesztivál és filmklub Vépre költözött, én pedig több mint egy éve az oszkói Hegypásztor Kör munkájában veszek részt, január óta szakmai vezetőként. Nehezen éltem meg a váltást, de már nagyon jól érzem magam, előrelépés a munka. Folytatom a Mesebolt Bábszínházzal, népzenei műsorom van a Credo Rádióban. Jövőre még több minőségi időt töltök a családommal, mindeközben a kiemelkedően jól sikerült vépi filmfesztivál megújulásán-megújításán dolgozom – és a Hegypásztor Kör munkáját színesíteném, ezt bátran megfogadom.

A saját nevelésű középpályás

Jagodics Márk, a Szombathelyi Haladás NB I-es labdarúgócsapatának saját nevelésű középpályása reméli, csapatával 2019-ben, a klub 100 éves évfordulóján elkerüli a kiesést:

– A 2018-as esztendőm felemásra sikerült – mondta. – Az előző bajnokságban az utolsó fordulóban, emlékezetes meccsen biztosítottuk be NB I-es tagságunkat – ez mindenképpen pozitív élmény volt. Az őszi szezon aztán sajnos rosszabbul sikerült. Annak viszont örülök, hogy a magánéletemben jól alakultak a dolgok. Fogadalmat nem szoktam tenni szilveszterkor, ezúttal sem teszek. Igyekszek emberként és sportolóként is úgy élni, ahogy kell. A következő évtől azt várom, hogy csapatommal kiharcoljuk a bennmaradást az első osztályban, a magánéletben pedig ugyanúgy rendben legyenek a dolgaim mint 2018-ban voltak.

Az író éve inkább feltöltődéssel telt

– Az év inkább feltöltődéssel telt, idén nem jelent meg könyvem, ami talán nem is baj. Jelenleg is dolgozom egy történeten – kezdte a számvetést Mira Sabo írónő. A munkájáról elárulta, hogy bátor lépésre készül, kiadót vált 2019 elején. Veszteségekről is beszámolt: az év első felében elveszítette a nagymamáját, néhány hete az apukáját. – Szóval hajrá 2019, ennél minden csak jobb lehet – fogalmazott, de azért sok élményt is sorolt a búcsúzó esztendőből.

– Számos utazáson vagyunk túl, jártunk Afrikában kétszer, Egyiptomban a Vörös-tengeren, hajóztunk a Földközi-tengeren, megnéztük Szardíniát, Mallorcát, az év elejét és végét pedig Olaszországban síeléssel töltjük. Szuper szilveszteri parti lesz, az biztos!

