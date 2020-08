Ha tehetnék, egész nap pecáznának – Horgásztábor Vaskeresztesen

Ma ér véget a vasi horgászszövetség hagyományos horgásztábora, ahol ezúttal két táborra való gyerek hódolhatott a szenvedélyének.

Nagy hagyománya van a horgásztáboroknak, a vasi horgászszövetség már több mint négy évtizede minden évben táboroztat. Ilyenkor a gyerekek, ha tehetnék, egész nap csak horgásznának, és jut idő bőven erre is, de mindig akadnak azért más programok is, például egy előző napi rögtönzött horgászverseny eredményének kihirdetése. Mikor ellátogatunk a hétfőn kezdődött és ma véget érő horgásztáborba, éppen ez következett, és bizony akadt, akit nehezen lehetett rávenni arra, hogy akárcsak egy-két percre is otthagyja a botját, hiszen mi van, ha éppen akkor lesz kapás.

A verseny – mint kiderült – véletlenszerűen összesorsolt csapatok között zajlott és eleinte csak a kifogott halfajok számítottak: a keszeg egy, a ponty kettő, az amur pedig három pontot ért, csakhogy minden csapat ugyanolyan halakat fogott, ezért – a gyerekek legnagyobb örömére – rendeztek gyorsan egy második fordulót is, ahol már a súly is számított, így végre kialakulhatott a sorrend.

Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnökétől megtudtuk, pályázati forrásoknak is köszönhetően a héten 36 gyerek töltött el hat napot horgászással, a szövetség főhadiszállásának számító Alpesi fogadóban, ami nagyjából kéttábornyi gyereket jelent, a horgásztábor népszerűsége tehát töretlen. A fő helyszín Vaskeresztes, de ha az időjárás engedi, mindig mennek strandolni és más horgászvizeket – mint amilyen a lukácsházi Abért-tó – is meglátogatnak.

Ahogyan utaltunk már rá, ha a gyerekeken múlna, az egész nap pecázásból állna, de miután a szövetség fontos küldetése az edukáció is, így a héten volt előadás az élőhely- és halvédelemről, ahogyan megtanulhatták azt is, hogyan kell kíméletesen megfogni, megtartani, vagy éppen elengedni a halat. Megismerkedtek a különféle halfajokkal, tilalmi időszakokkal, és Németh Balázs jóvoltából megnézhették azt is, hogyan feederezik egy profi.

A jellemzően a 10–15 éves korosztályba tartozó gyerekek a panzió szobáiban, illetve a rendezvénysátorban elhelyezett sátrakban vannak elszállásolva, amit a héten a kelleténél gyakrabban érkező viharok igazán izgalmassá tettek. Mint kiderült, a táborozó horgászpalánták mindegyikének van már némi tapasztalata a halfogásban, így felszerelése is van mindenkinek, és arról szólnak a hírek, hogy akadnak bőven halak is.

Óvatosan lépkedve az etetős vödrök és horgászszékek között, érdeklődünk is egy keveset a horgászszerencséről.

– A rekordom egy hatkilós ponty, de itt a táborban, még csak egy háromkilósat sikerült fognom, pedig tudom, a tóban van egy 16 kilós amur is, azt a nagypapám egyszer már kifogta – meséli a 11 éves szombathelyi Fazekas Benedek, aki már öt éve horgászik, és másodszorra van a horgásztáborban. Mint meséli, az évek alatt sok mindent megtanult már, de a szerelék összeállításában és hogy hogyan kell jól horgot kötni, van még mit tanulnia. Most nincs igazán szerencséje, mert volt ugyan három kapása, végül mindegyik elment.

– Hiába kapnak jól a halak, megesik, hogy a horog egyszerűen csak leakad, ahogyan az sem ritka, hogy túlizguljuk, és még azelőtt megpróbáljuk kirántani, hogy a horog rendesen beakadt volna és az is előfordul, hogy mindent jól csinálunk, a hal azonban éppen elfordul – összegzi háromévnyi horgásztapasztalatát a Benedek mellett ülő, alig 13 éves Taschler Marcell.

Szecsődi Márton is mostanában lesz 13 éves, ő négy éve, minden évben 50–60 napot tölt a víz mellett, Szombathelyi lévén, általában a Csónakázótó partján. Neki a táborban már egy ötkilós amur is a horgára akadt, pontyból pedig már vagy 18-at kifogott. Tényleg jól megy neki, már éppen indulnánk, amikor szól, várjunk még, mert kapása van és valóban egy szép kis ponty remeg a horog végén. Márton óvatosan megfogja a zsákmányt, kiszabadítja a horgot, majd amilyen kíméletesen lehet, visszaereszti a halat a vízbe. Nála minden hal hasonlóra számíthat, igaz néha télen a süllővel kivételt tesz, mert azok közül egyet-egyet megtart.