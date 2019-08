Ha tűzgyújtási tilalom van érvényben, mindenhol tilos a tűzrakás

A szabadtéri égetés szabályaira hívta fel honlapján a figyelmet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, miután egy nemesbődi személy nem tartotta be a tűzgyújtás szabályait.

Nemesbődön, a Kossuth Lajos utca egyik családi házánál úgy raktak tüzet égetéshez, hogy az nem felelt meg az önkormányzati rendeletben meghatározottaknak. A szombathelyi hivatásos tűzoltók vonultak a tűzeset helyszínére, eloltatták a tüzet, és felszólították a ház lakóját az égetési szabályok betartására.

Az eset kapcsán a katasztrófavédők ismét összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat a szabadtéri égetéssel kapcsolatban, ahol a főszabály, hogy tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt a jogszabály külön megengedi. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ahol van erre vonatkozó önkormányzati rendelet, ekkor is csak az abban meghatározott időpontokban és feltételek mellett. A külterületen történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése pedig csak abban az esetben lehetséges, ha egyrészt az önkormányzati rendelet megengedi, másrészt ha az arra vonatkozó, háromezer forintos illetékbélyeggel ellátott kérelmet tíz nappal korábban benyújtják az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, és ott engedélyezik az égetés végrehajtását.

Az otthoni sütés-főzés, bográcsozás, vagy akár az erdőben, a kijelölt tűzrakóhelyeken történő tűzgyújtás természetesen továbbra is megengedett, viszont ott is ügyelni kell az alapvető tűzvédelmi szabályok betartására. Tűzgyújtási tilalom elrendelésekor a szabadtéri tűzgyújtás mindenhol tilos. A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi.

Nemcsak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet: egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el. A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, robbanásveszélyt idéz elő, a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező, összege több százezer forintig is terjedhet.