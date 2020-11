Halad a 3D-ben nyomtatott matchbox, amit szombathelyi egyetemisták készítettek

Szombathelyi gépészmérnök-hallgatók a Techtogether Automotive Hungary & Ipar Napjai versenyre olyan 3D nyomtatott, 22. századinak kinéző matchbox autót készítettek, amely 304 centimétert tesz meg önerőből.

A gépészek hivatalos oldalukon számoltak be róla, a zsűri a dizájn nagyszerűségét méltatta, továbbá az is elnyerte a tetszésüket, hogy az autóban fellelhető minden alkatrész – még a gumikerekek is – 3D nyomtatással készült. A tervező Magyarics Norbert harmadéves, Horváth Kristóf másodéves duális gépészmérnök BSC szakos hallgató.

Eredetileg úgy készültek, a rugót majd cérnával szabályozzák, végül a verseny előtti tesztelés olyan jól sikerült, hogy erre sem volt szükség: talajon pont 304 centimétert ment a matchbox. A hajtásban részt vevő tengelyek a legóautók bepattanós tengelyei mintájára készültek, csak a kör helyett hatszög keresztmetszetet alkalmaztak.