Halálfélelem Bécsben, a Vásárcsarnok ügye, vasi és osztrák vendéglátás – Ez történt Vasban

Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

Falugondnoki szerepben a sorokpolányi polgármester

Sorokpolányban maga a polgármester gondoskodik azokról, akik segítségre szorulnak, bevásárol azoknak is, akik karanténba vagy kórházba kerültek. Mező Gábornéval be­szélgettünk, aminek a részleteit ITT olvashatja.

Koronavírus – Egy hétig az ajkai járványkórházban kezelték Antal Ádámot

Hirtelen magas lázzal döntötte le a lábáról a koronavírus a 32 éves Antal Ádámot. A sportos, kiváló erőnlétű fiatalembert szeptember végén támadta meg a betegség, azóta megjárta az ajkai járványkórházat, többhetes küzdelemmel és orvosi segítséggel győzte le a „láthatatlan ellenséget”. Ennek részleteiről mesélt lapunknak, cikkünket ITT olvashatja el.

Burgenlandi vendéglátásban dolgozó vasiakat kérdeztünk az osztrák szigorításokról

Sebastian Kurz osztrák kancellár keddtől Németországéhoz hasonló járványügyi intézkedéseket vezetett be Ausztriába. Ennek apropójából Vas megyében élő, de az osztrák vendéglátásban dolgozó személyeket kérdeztünk meg az új helyzettel kapcsolatban. Kávézótulajdonos, gyorsétterem alkalmazottja, és egy szállodában dolgozó házaspár is megszólalt lapunk érdeklődésére. Beszámolójukról ITT írunk részletesen!

Megtaláltuk a szombathelyi autóvesztőt

Szombathelyen, a Hunyadi utcával párhuzamosan találtuk meg azt a kis utcát, ahol ha behajtunk autóval, akkor többé onnét legálisan ki nem tudunk jönni. Erről ITT olvashat!

Vendéglőkben is kötelező a maszk – Utánajártunk, hogyan működnek az éttermek

Hétfőtől a vendéglátóhelyeken is kötelező a szájmaszk használata, de az asztalnál már levehető. Utánajártunk, hogyan működnek az éttermek az újabb korlátozás bevezetése után. Vas megyei vendéglátóegységeket vettünk szemügyre, több településen is jártunk a megyében. Tapasztalatainkról ITT írunk.

Ismét online tanulnak – A celli felsősök november 16-án ülnek vissza az iskolapadba

Egyre gyakrabban jelenik meg a koronavírus-fertőzés nagyobb közösségekben: múlt héten a jáki óvodát zárták be három napra, most a Celldömölki Városi Általános Iskola vezetett be a felsősöknél online oktatást, mivel két tanár megfertőződött, heten pedig karanténban vannak. A részleteket ITT találja!

Méreggel végeztek a kutyával az Erdei iskola lakóparkban – Családtagként szerették Fionát

A kutyát gazdái múlt héten, szerdán már hiába hívták vacsorához. Az állatot élettelenül találták a kutyaólban, miközben valamennyi testnyílásából vér folyt. Az állatorvos, aki kölyökkora óta ismerte a kutyát, véralvadásgátlót tartalmazó rágcsálóirtásra használt méregre gyanakodott. A család és a szakember szerint is nyilvánvaló a szándékosság. A szívszorító történet részleteiről ITT olvashat!

Vajon melyek voltak az elmúlt időszak népszerű és különleges babanevei Vas megyében?

Az elmúlt hetek gólyahíreit böngészve arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a szülők milyen nevet adnak gyermekeiknek. Melyek a legnépszerűbbek, mennyire él még a tradíció, valamint mennyien ügyelnek arra, hogy valamilyen nagyon különleges, nem hétköznapi nevet adjanak az újszülött gyermeküknek. ITT mutatjuk, hogy mit derítettünk ki.

Nincsen használatbavételi engedély, szerdán sem nyit ki a Vásárcsarnok

A bejáratnál biztonsági őrök hívták fel reggel az egymás után érkező vásárlók figyelmét: ma zárva tart a Vásárcsarnok, csak gombavizsgálat miatt lehetett belépni a felújított épületbe. Pedig látszólag minden készen állt arra, hogy a felújítás után a második csarnokban folytathassák az árusítást a bérlők, akik közül többen csalódottan vették tudomásul: hiába készültek friss áruval, ma mégsem kínálhatják portékáikat. Hiába jöttek egymás után a vevők, az ajtóban visszafordították őket. Erről ITT olvashat részletesen! Majd szerdán megkapták az engedélyt, így csütörtökön megnyithatott, amiről ITT adtunk hírt.

Halálfélelem az osztrák fővárosban – Vas megyeiek beszámolója a helyszínről

Szebb boldogabb és biztonságosabb napokat is látott már Bécs, mint az elmúlt néhány napban. Ahogy arról beszámoltunk, négy személy meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek, amikor hétfőn este merénylők csoportja tüzet nyitott az osztrák főváros első kerületének több helyszínén, közöttük a Seitenstettengasse zsinagógánál. Hat helyszínen hajtottak végre támadást, egy elkövetőt a rendőrök lelőttek. A sajnálatos eset a következő napokra is rányomta a bélyegét, hiszen rengeteg rendőr volt jelen az utcákon. Bécsben élő vasiak meséltek arró, hogyan élték meg a terrortámadást. Történeteikről ITT és ITT írunk részletesen.

Életét vesztette egy idős nő Kisunyomban

Információink szerint egy idős nő holttestét fedezték fel hétfőn Kisunyomban, a Petőfi Sándor utca egyik családi házában. Nem megerősített információink szerint a családi házban egy rossz állapotú cserépkályhával fűtöttek és a kemény is el volt dugulva. Azt, hogy ezzel összefüggésben történt-e a haláleset, egyelőre vizsgálják. A teljes cikket ITT olvashatja!