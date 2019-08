Halálos áldozatot is követelt a szurkolói összecsapás

Ez ­idáig példa nélküli találkozóra került sor szerdán a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. A tragikus körülmények között, 1986-ban elhunyt Sinkó Norbert sírjánál a ZTE és a Haladás labdarúgócsapatának képviseletében korábbi legendás játékosok is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A 33 évvel ezelőtti történet akkor nagy port vert fel, hiszen egy 17. életévében járó fia­talember hunyt el, aki a ZTE futballistája, egyben a csapat szurkolója volt. Sinkó Norbert 1986. november 22-én tulajdonképpen közlekedési baleset áldozata lett, azonban több volt ez ennél. Egy ZTE–Haladás NB I-es labdarúgó-mérkőzés után történt a tragikus eset, amit később a szurkolótársak és a családtagok sem tudtak feldolgozni.

Szerdán a Göcseji úti temetőben a Haladás képviseletében Halmosi Zoltán, Török Péter, Sebestyén Péter érkezett a közös koszorúzásra, a ZTE képviseletében Kocsárdi Gergely, Sebők József, Péter Zoltán, Kereki Zoltán, de persze nem csak ők voltak ott. A ZTE és a Haladás is százéves jubileumát ünnepli (a Hali az idén, a Zete jövőre), aminek apropóján a két csapat elmúlt száz évének közös múltját bemutató könyv készül és a tervek szerint ősszel jelenik meg. Az egyik társ­szerző, a Zalai Hírlap korábbi rovatvezetője, Bóbics László ötlete volt a közös koszorúzás. Sinkó Norbert sírjánál előbb a ZTE Baráti Kör képviseletében egy szurkolótárs, Bánhegyi Roland emlékezett.

– Nagy fájdalom, hogy nemcsak egy szurkolótársat vesztettünk akkor, hanem egy barátot is – mondta Bánhegyi Roland. – A hetvenes évek után a nyolcvanas években kezdett újraéledni Egerszegen a B-közép mozgalom, s ennek volt az egyik központi alakja Norbi is.

A Haladás Öregfiúk elnöke, Sebestyén Péter mondott beszédet a sírnál.

– Néhány hónap, és elmondhatjuk: száz esztendőre tekint vissza a szombathelyi és a zalaegerszegi labdarúgás közös múltja – mondta.

– Ez az időszak sok-sok sportbarátságot hozott a két klub vezetői, játékosai, alkalmazottai között, hiszen a szomszédvári lét az esetek nagy részében is megkívánta ezt. A sport kihagyhatatlan szereplői a szurkolók, akik helyenként viccesen, de esetenként bántóan viselkednek egymással. Ez sajnos a világ minden táján így van. Ám nem fordulhat elő még egyszer olyan eset, mint ami miatt most itt állunk. Sinkó Norbert halála – még több mint három évtized távlatából is – fel kell hogy hívja a figyelmet arra, hogy csak ellenfelei lehetünk egymásnak, de nem ellenségei! Halála rossz fényt vetett a szombathelyi és zalaegerszegi szurkolói kultúrára, a drukkerek egy része talán nem is tudatosan, de nehezen felejt. Ám reméljük, hogy a továbbiakban sportbarátibb viszony lesz a két tábor között.

Azt, hogy mi történt 1986. november 22-én, Sinkó Norbert unokatestvérével, dr. Sinkó Vilmossal elevenítettük fel. Az ominózus ZTE–Haladás NB I-es futballmeccs után a két tábor között volt egy összetűzés a városban, ám utána mindenki indult a dolgára. A Haladás szurkolói a vasútállomásra, hogy hazautazzanak. Sinkó Norbert is erre tartott hazafelé pár barátjával, nyakukban ZTE-zászlókkal. A vasi drukkerek már a vonaton ültek, de sokan leugrottak, amikor meglátták a hazai szurkolókat. Ők, látva a túlerőt, inkább kerülték volna a találkozást, Sinkó Norbert pedig, miután a Zrínyi úton lakott, jobbnak látta, ha nem vissza, a város felé, hanem egyből hazafelé siet. Balszerencséjére a vasút­állomás előtt álló egyik busz mögül kilépve próbált átrohanni az úton, ahol érkezett egy autó és elütötte. A fejét olyan súlyos ütés érte, hogy kómába esett, négy nappal később pedig, 1986. november 26-án elhunyt.