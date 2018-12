Halálos villámcsapás Gyenesdiáson – szomorú események övezték az augusztust Vas megyében

Augusztusban több szomorú esemény is megrázta Vas megyét.

Ilyen volt annak a celldömölki asszonynak az esete, aki a gyenesdiási strandon szenvedett villámcsapást. A tragikus napon egy celldömölki családot és egy német nőt ért villámcsapás a Balatonnál, két sérültet a helyszínen újra kellett éleszteni. Az anyát ezután a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba vitték mentőhelikopterrel, egy héttel később azonban belehalt sérüléseibe.

Nagy port kavart nyár végén a körmendi balhé is. Az Ady utcában több családnak is el kellett hagynia otthonát az elmérgesedett szomszédviszályok miatt. Mindezt akkora tömegverekedés előzte meg, hogy a kiérkező a rendőrök több embert garázdaság miatt be is vittek, később pedig a menekülni kényszerült családok halálos fenyegetéseket kaptak. Az eset azonban egészen más képet festett a másik oldal szemszögéből.

Sok olvasónk érdeklődését keltette fel egy csaknem száz éve Szombathelyen készült fotó története. A kép ugyanis mindössze néhány perccel azelőtt készült, hogy készítőjét a szombathelyi teherpályaudvaron elütötte egy tolató mozdony.

Ha augusztus, akkor vas megyeiként nem feledkezhetünk meg a Savaria Történelmi Karneválról sem. Érdekesség, hogy olvasóinkat a karnevállal kapcsolatban az érdekelte leginkább, hogy vajon az idei évben is elmossa-e egy váratlan jégzivatar. Habár jégből és esőből is kijutott jócskán Szombathelynek, azért a város történelmi fesztiválját nem sikerült meghiúsítania.

