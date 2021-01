A Vasivíz Zrt. jogi képviselője nem kapott meg időben egy iratot, ezért későbbre halasztották Molnár Miklós munkaügyi perében a tárgyalást. Ismert, augusztusban mondott fel a társaság a korábbi vezérigazgatónak, ami miatt az egykori pro savariás alpolgármester pert indított.

Elnapolták a perfelvételi tárgyalást Molnár Miklós és a Vasivíz Zrt. között zajló munkaügyi perben kedden, mivel az alperes (Vasivíz Zrt.) jogi képviselője nem kapta meg a felperes (Molnár Miklós) hétfői keresetváltoztatásáról szóló beadványát. Az azonban kiderült, hogy a felperesben felmerült a per szünetelésének, sőt felfüggesztésének lehetősége is, tekintve, hogy az ügyben a Fővárosi Törvényszéken egy közigazgatási per is zajlik, amelyet márciusban tárgyalnak majd, és az ott születő ítélet valószínűleg hatással lesz ennek a pernek a kimenetelére is.

Az alperes (Vasivíz Zrt.) jogi képviselője jelezte, ők a szüneteléshez nem járulnak hozzá, mivel nem szeretnék elhúzni az ügyet, a felfüggesztés kérdésében pedig később nyilatkoznak. Elhangzott az is, a társaságnak nem volt mérlegelési joga Molnár Miklós elbocsátásának kérdésében, ha nem lépnek, az eljáró hatóság a társaság víziközmű-szolgáltatói engedélyét is visszavonhatta volna.

Ismert, a Vas megyei társaságban többségi tulajdonos szombathelyi közgyűlés baloldali frakciója augusztusban rendkívüli közgyűlésen döntött úgy, hogy visszahívja a Vasivíz Zrt. éléről Molnár Miklóst.

Mint ismert, már 2019 novemberében felmerült, hogy nem Molnár Miklós a legmegfelelőbb ember a Vasivíz Zrt. vezérigazgatói székében, tekintve, hogy nincs meg a víziközmű-szolgáltatásban szerzett ötéves szakmai tapasztalata, ám decemberben mégis őt választották meg a társaság élére. Pár hónappal később az ügyben eljáró Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) főosztálya másfélmillió forintos bírsággal sújtotta a Vasivíz Zrt-t, mivel a társaság megsértette a vezető szakmai tapasztalatára vonatkozó jogszabályi követelményeket, és kötelezte a társaságot, hogy 90 napon belül állítsa vissza a jogszerű állapotot. A Vasivíz Zrt. a határozat ellen közigazgatási pert indított a Fővárosi Törvényszéknél, Molnár Miklós vezérigazgatónak pedig – miután nem fogadta el a közös megegyezést – tavaly augusztusban felmondott.