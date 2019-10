Halloween – vagy valami más?

Legkisebb gyermekem hetek óta lázban ég. Bütyköl, szervez, dekorál. Halloween partira készül. Már van egy csomó drótból készített hatalmas pókja, denevérek fekete papírból, mindenféle rajzol,t festett ijesztő alakok és egy baseball ütőt is készített wc papírgurigákból, amit fekete szigetelőszalaggal tekert be. Biztos, ami biztos, hátha szükség lesz rá valamilyen kósza szellemmel szemben. Persze egy szimpatikus a tök is be van tárazva, hogy szorgos gyermekkezek töklámpássá alakítsák.

A Halloween október utolsó napjára esik. Magyarországon még csak pár éve hódít. Kevesen tudják, ez egy kelta eredetű szokás. Bár az egyház nem foglalt állást a Halloweennel kapcsolatban, vannak olyan vélekedések, hogy ez csak egy új divat, egy Amerikából ide csöppent gusztustalan marhaság, ami ide tolakszik a mi szent ünnepeink közé. A témáról Dr. Perger Gyula plébánost püsköki referenst az Egyházmegyei Látogatóközpont igazgatóját és Horváth Sándor néprajzkutatót, a Savaria MHV Múzeum osztályvezető múzeológusát kérdeztük. Dr. Perger Gyula elmondta : november elseje a Mindenszentek ünnepe, az összes üdvözült lelket ünnepeljük az összes szentet. A kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára ezen a napon a szentmisén való részvétel kötelező. Keleten már nagyon korán 380-ban megünnepelték ezt az ünnepet a nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően 609-ben került be. November 2-a a halottak napja, ekkor a Katolikus Egyház valamennyi elhunytról megemlékezik, de különösen a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről. Ezt a napot Szent Odiló clunyi apát kezdeményezte. 998-tól tartják ezt az ünnepet és a bencés szerzetesek hatására széles körben elterjedt. Mindenszentek ünnepén és nyolcadában teljes búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára. Ennek feltétele a szentgyónás, a szentáldozás és imádság a temetőben az elhunytakért. Halloween egy régi pogány ünnep, mely a kísértetek és a démonok ősi kelta ünnepére vezethető vissza, arra a pogány hitvilágra épül, hogy ilyenkor előjönnek a halottak lelkei és mindenféle szellemek népesítik be a világot. A keresztény hitvilág nem erre épül. Mi nem valljuk, hogy a lelkek visszajárnak, hanem azt hirdetjük, hogy ők Isten közelében vannak. Az ember halálával a földi érdemszerzésnek az ideje lezárul és a halál pillanatában, minden embernél megtörténik az úgynevezett külön ítélet, amely az örök üdvösségre a mennyországra, az örök kárhozatra a pokolra, vagy éppen a tisztulás állapotára a tisztítótűzre szól. Elhunytjaink Isten közelében vannak, közbenjárnak értünk, segítenek nekünk, vagy éppen, mi is segíthetjük őket azzal, hogy imádkozunk értük. Mi keresztények, hisszük a túlvilági életet, hogy halálunk után is kapcsolatban maradunk szeretteinkkel. Számomra az egyik legkedvesebb Szent Ágostonnak a gondolata: „a halál nem jelent semmit, csupán átmentem a másik oldalra, az maradtam aki vagyok és te is önmagad vagy , akik egymásnak voltunk, vagy azok vagyunk mindörökre. Ezért úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál, beszélj velem, ahogy mindig szoktál, s ne keress új szavakat! S ne fordulj felém ünnepélyes szomorú arccal, hanem folytasd kacagásod! Nevessünk együtt, ahogy mindig tettük. Gondolj rám, kérj és mosolyogj rám”. Vagy Gárdonyinak a szavai is szépen adják vissza a halál értelmét: „Egy kapu bezárul idelenn a földön és egy másik kinyílik az égben ez a halál.” Egy gyermek számára nagyon fontos, hogy a család hogyan kezeli az esetlegesen bekövetkező halált. Van, aki azt gondolja, hogy a temetésre sem kell a gyerekeket elvinni. Én egészen kisgyerekként hat évesen találkoztam a halállal. Szerencsére nálunk mindenki otthon, szerettei körében tudott meghalni. Amikor nagyanyám meghalt hat évesen ott voltam mellette, 12 éves, amikor a másik nagyanyám meghalt, akkor is ott voltam mellette, és 1999-ben szinte megéreztem, hogy Budapestről haza kell jönnöm, apáca nagynéném mellé. A kezeim között halt meg. Nagyon szép volt, ahogy Ő átment a túlvilágra. A mennyország az Istennek a boldogító színe látása. A tisztítótűznek az állapota, pedig, hogy látom a mennyország boldog közösségét, el fogom érni, de ahhoz bizonyos tisztuláson keresztül kell mennem, de egykor majd eljuthatok ide. A pokol, pedig nem más, mint az Istentől való teljes eltaszítottság, az Istentől való távollét és az a tudat, hogy ezt a közelséget nem fogom elérni soha. A tisztítótűzből át lehet kerülni a mennyországba, de a pokolból se a tisztító tűzbe sem a mennyországba nem lehet átjutni. A keresztre feszítés jelenete megtanít bennünket arra is, a jobb és a bal lator példáján keresztül, hogy az életünk utolsó pillanatában is, – amikor egész életünk lepereg előttünk- még van döntési lehetőségünk az Isten mellett avagy éppen ellene állást foglalnunk. Én a Mindenszentek, Halottak napját megelőzően megyek el a temetőkbe, mert az ünnepek alatt a plébániám területén kell helytállnom, 42 sírt kell felkeresnem, sajnos minden évben gyarapszik ez a szám. Torony, Sé, Dozmat Bucsu plébánosa vagyok. Itt mindkét napon minden községben vannak szentmisék. A mindenszenteki szentmise végén megtartjuk a halottakért szóló lucernáriumot. Aranyszínű vagy fehér színű miseruhában misézik minden pap ezen a napon és a szentmise végén levetjük ezt a miseruhát és fekete palástot veszünk fel, meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, ami a feltámadást és az örök életet jelképezi. Megszólalnak a templomokban a harangok, amelyek a halottakért szólnak és a húsvéti gyertya fényénél imádkozunk elhunyt szeretteinkért. Plébániám területén bevezettem azt a szokást is, hogy mind a négy községben közösen a hívekkel kimegyünk a temetőbe és az úgynevezett anyakeresztnél imádkozunk a temetőben nyugvó összes szerzettünkért és koszorút helyezünk el a papi sírokon és a plébánia egykori jótevőinek sírján. Dr. Horváth Sándor elmondta, hogy a Mindenszentehez és a Halottak napjához kötődő szokások kapcsán rögtön érdemes megemlíteni, hogy a sírok virágokkal való feldíszítése és mécsesekkel gyertyákkal való kivilágítása nem túl régi szokás. Frigyes porosz király vezette be a hősök tiszteletére a XIX. sz. elején. Bár vannak arra utaló adatok, hogy időnként megtisztelték a halottakat gyertyagyújtással virágozással. De például a tudjuk, hogy Szent Márton sírján gyertyát kellett gyújtani és kenyeret és bort kellett fogyasztani. Ettől remélték a szent segítségét. Vas megyében csak a Németországból betelepülő németek hatására az 1800-as évek második felétől kezdődik ez a szokás. Elsősorban a Délvidéken. Érdekes az is, hogy egész Európában a zsidó-keresztény kultúrkör átvette azt a zsidó hagyományt, hogy az ünnepek ünneplése az ünnepet megelőző este kezdődik. Így van ez a Halottak napjával is. Az előestén kezdődik az ünnep. Ez az ünnep egy olyan sajátos ünnep, amikor a szentek közösségéről az elhalálozott hívekről az élők közössége emlékezik meg. Az égi és a földi hívek tulajdonképpen együtt ünnepelnek. Élő és halott együtt van ezen az ünnepen. Ebből származott a halottak napjához kapcsolódóan a halottak megvendégelése, etetése, mondván, ha haza jönnek a halottak meg kell őket vendégelni. Ez aztán áttevődött a szegények etetésévé, ezért sok helyen elterjedt volt az alamizsna osztás. Volt mindenszentek kalácsa, kuldus kalács. Ezzel a tettel áttételesen jóllakatták a halottakat is. Nagynardán 1887-ben jegyezték fel, hogy akkor vezették be a sírok kivilágítását mindenszentek napján. A mai Helloween mai arca a kultúrák olvasztótégelye. Kezdődött a kelta Samhain kultusszal, amivel az ókeresztények igyekeztek szakítani, ezért ezzel az elég zajos szokásrend ellenében kerül erre az időszakra a Mindenszentek. A szó a „halloween” egyébként mindenszenteket jelent. Közben hozzákapcsolódott egy ír mese a lámpás Jackról, ami lényegében egy egyetemes mesetípus a rászedett ördögről. Az ő eredeti répalámpásából lett a töklámpás, miután a brit emigránsok ezt az egész hagyományt elvitték Amerikába. Majd a XIX. században rárakódott egy kis boszorkányhit. Innen jönnek a mai boszi jelmezek. Majd pedig minderre rátelepedett az üzleti világ a rengeteg féle jelmezzel álarccal, maszkkal. A Vasi Múzerumfaluban egyébként már 1998-ban, a Márton napi nagyvásár keretében tartottak töklámpás faragást. Vannak adatok arról, hogy Vas megyében már a Hallloween előtt az 1930-as években is faragtak töklámpást és nem is a Mindenszentekhez kötődően. Ezzel riogatták a lányokat. Az ortodoxiában a mindenszentek tisztelete megmaradt az eredeti Pünkösd utáni időszakában. Sokan úgy vélik a mai korra jellemző a halál tagadása, a halál eltakarása, a haláltól a halottól való eltávolodás. Ez már a koporsós temetéssel elkezdődött, a XIII. századtól. Bezárják a halottat. Ez mára odáig fajult, hogy a gyerekek ne menjenek a temetőbe, temetésre, mert rémálmaik lesznek. Aztán. ha fiatalként szembesülniük kell a halállal, akkor nem tudják kezelni a helyzetet. Valójában az összes hagyományunk szokásunk, ami a halott tisztelethez, halottkultuszhoz kapcsolódik a hagyományos közösségek oldaláról, annak mind az a lényege, hogy az itt maradók, hogyan tudjanak elválni a halottól. Mert akár bevalljuk akár nem, a közeli hozzátartozók elvesztése mindig egy nagy traumát okoz. Ezen kell tudni az élőknek továbblépni. A sírok feldíszítése, a gyertyagyújtás is ilyen eszköz, de régen sokkal több ilyen hagyomány volt. Például a siratók. Ma sokan kórházban szeretteiktől távol, egyedül halnak meg. Az ápolók el is függönyözik a haldoklót, hogy ne zavarja a többi beteget. Horváth Sándor elmondta: – Az egyik legerősebb élményem, amikor a szomszédomat, egy idős férfiembert még teljesen a régi szokásoknak megfelelően temették el. Akkor még a rokonok temettek. A rokonok közé sorolódtak a szomszédok is. Hívtak tehát egy csomó férfiembert sírt ásni, halottat vinni, temetni. Így ennek én is részese voltam. Megástuk a sírt, közben ment a beszélgetés, felidéztük a bácsi életének érdekes eseményeit. Utána elkezdődött a temetési szertartás, mi hoztuk ki a koporsót, feltettük a szent Mihály lovára, vittük a sírhoz, leeresztettük kötéllel és hantoltuk el, amikor annak itt volt az ideje és mi helyeztük el a virágokat. Ez egy nagyon különleges emlékem.