Hamarosan életbe lép a járvány előtti menetrend Ausztriában

Fokozatosan áll helyre a rend Ausztriában, hamarosan visszatérhetnek az általános iskolások a padokba és már a régi rend szerint működik a regionális vasúti forgalom nyugati szomszédunkban.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítése után kezd helyreállni az élet Ausztriában: jövő héten például a 14 év alatti diákok visszatérhetnek az iskolapadokba.

Az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató online híradásában beszámolt arról, hogy a szülők bírálják az oktatási minisztérium által elrendelt három plusz kettő napos modellt. Ennek lényege, hogy az osztály egyik fele három napot tanul és kettőt otthon tölt, majd ugyanez fordítva. A szülők szerint leginkább a többgyermekes családok számára jár ez a megoldás nagy szervezéssel és gonddal – hangzott el. Május 18-ától ismét fogadják az ügyfeleket a szövetségi hivatalokban. Aki belép, annak az egész épületben kötelező a maszkviselés.

A betegbiztosítók kapui is megnyílnak, ott szintén kötelező a maszk hordása, a kéz fertőtlenítése és a kötelező távolság betartása.

Az ország pénzügyminisztere a napokban jelentette be, hogy a vállalkozások május 20-ától pályázhatnak a koronavírus segélyalap támogatásaira: a megítélt összeg legfeljebb egyharmadát tíz napon belül folyósítják, a fennmaradó részt pedig legkorábban augusztus végén, vagy az éves elszámolást követően kapják meg a cégek. Továbbá, vissza nem térítendő támogatást lehet kérni az állandó kiadásokra.

Jó hír a közlekedőknek, hogy ismét sűrűbb lesz a vonatforgalom Ausztriában: a hét elejétől ismét a krízis előtti menetrend szerint járnak a szerelvények. A GYSEV-nél kisebb változások várhatók, hiszen a vasúttársaság eddig is szállította a határon túlról ingázókat.

A járványhelyzetben érvényben lévő egészségügyi szabályok érvényesek a tömegközlekedésben továbbra is: a vonatokra csak szájmaszkkal lehet felszállni és a biztonsági távolságot is tartaniuk kell egymás között az utasoknak. Visszaállt a Győr és Bécs között közlekedő Euregio vonatok menetrendje is. A szerelvények ismét a megszokott rend szerint közlekednek Győr, Hegyeshalom, Bruck an der Lei­tha és Bécs között.