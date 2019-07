Hamarosan megnyílik a megye első kutyastrandja

Néhány héten belül már Vas megyében is megnyílik az első kutyastrand, itt is hivatalosan, biztonságos körülmények között strandolhatnak majd négylábú barátaink.

Már hivatalosan is beszereztek minden engedélyt a Közösen a Kutyákkal Egyesület tagjai, így nemsokára elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok az Abért-tó környékén. Lukácsháza önkormányzata és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága is jóváhagyta a projektet. A pontos területet a napokban jelölik ki.

A területrészt teljesen körbekerítik majd szökésbiztos kerítéssel, így nyugodtan rohangálhatnak kedvükre a kutyák – mondta el Toldi Orsolya egyesületi tag. Ennek ellenére jól szocializált, szófogadó, visszahívható, egészséges állatokat várnak majd, amelyeknek minden papírjuk, oltásuk, csipjük rendben van.

A strandot modern és igényes kivitelezés jellemzi majd, hogy ne csak a négylábúak, hanem a gazdák is jól érezhessék magukat. Lesznek padok, szemetesek és pluszfelszerelésekkel is készülnek. Tervezik például, hogy néhány 10 méteres pórázt is visznek a kutyastrandra, hogy azok a gazdik, akik még félnek teljesen szabadon engedni kedvencüket, nyugodtan ismertethessék meg velük a pancsolás örömeit. De lesz pluszpóráz, -szájkosár, -hám, egyszóval minden adott lesz a nyugodt és békés időtöltéshez. Minél hamarabb egy kisebb büfét is beüzemelnének a nyári időszakokra. A házirend szerint ugyanakkor az emberek itt nem mehetnek majd a vízbe.

A tóban bójákkal jelölik ki azt a területet, amelyik a kutyák úsztatására szolgál, a gazdik felelőssége lesz, hogy ezt a vonalat ne lépjék át az ebek. Hálót nem akarnak kifeszíteni, nem szeretnék megzavarni a víz természetes élővilágát.

A strandot az egyesület saját forrásból építi, és bárki számára ingyenesen látogatható lesz. A fenntartását is önkéntes alapon végzik majd. Ha igény mutatkozik rá, akkor a folyamatos felügyeletet is megszervezik az egyesületi tagok segítségével. Toldi Orsolya elmondta, a környékbeli kutyás közösségeknek már régóta nagy álmuk ez, eddig ugyanis utazni kellett, ha úsztatni szerették volna kedvencüket. Vas megyében erre sehol sincs hivatalosan és biztonságosan lehetőség. Sokan a természetes folyók, patakok vizét használták ilyen célra, de egy kis testű kutyát könnyen elvihet a sodrás.

A legközelebbi kutyastrand jelenleg Zala megyében található. Ez változik most meg köszönhetően annak, hogy az Abért-tónál egy, a mai igényeknek megfelelő, teljesen felszerelt fürdőhely készül.

Toldi Orsolya hozzátette: úgy látja, hogy a legtöbb állattartó már tud viselkedni ilyen helyeken, szinte mindenki betartja a szabályokat. Egyre inkább beépül a köztudatba a felelős kutyatartás fontossága, erre már odafigyelnek az emberek. A strandon egyébként lesz házirend is, amelyet minden odaérkező tanulmányozhat, mielőtt a tópartra ér. Így reményeik szerint elkerülhetőek lesznek a nézeteltérések.

Az építkezés tehát hamarosan kezdődik, és szeretnék, ha az állatok már ebben a hónapban igénybe vehetnék a területet. Így a nyár további forró heteiben sok kutyusnak jelenthet majd enyhülést az önfeledt pancsolás az Abért-tó vizében.