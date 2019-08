Harcos ütközetek, vásári forgatag, félhold és telihold – a Kőszegi Ostromnapokon

Tizenharmadik éve többnapos hadijátékkal, kísérőprogramokkal emlékeznek a város 1532. évi török ostromára. Benéztünk a vásárba, követtük a felvonulást és a rendezvény csúcspontját, a várostromot.

A szombat délelőtti török szemle, apródpróba, fegyver- és viselet-bemutató, tárlatvezetés és történelmi séta után délután a kőszegi fúvósok vezették fel a seregeket a Fekete kerttől a Fő térig. A felvonulás élén haladtak a kőszegi darabontok, a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes, majd érkezett a város óarany-kék zászlaja, a városi jelvények – a kulcs, a jogar és a kard –, utánuk a szenátus tagjai – Ágh Péter országgyűlési képviselő is csatlakozott hozzájuk –, és maga Jurisics Miklós (Tolnay István alakította) a zászlajával, kapitányaival és népével, a horvát közösség tagjaival. Őket követték a német nemzetiség képviselői, a soproni íjászok és a hagyományőrző bandériumok, csoportok Körmendről, Csobáncról, Sárvárról, Kapuvárról, Tatáról, Szombathelyről. A színpad előtt sorakozott fel a város védereje.

A seregszemlén Hernigl László, a darabontok kapitánya Jurisicsnak jelentette: összefogott a város népe, hogy megvédje a várat. Jurisics átvette a város védelmét, és erre esküdtek fel a vitézek is. Nem telt bele sok idő: ameddig a szem ellátott, a rettenetes, kormos arcú török látszott mindenhol. Szándékuk szerint csata nélkül átvették volna a várat, amit Jurisics most sem adott. Békés megoldás nem lévén, szombaton is megvívott egymással magyar és török a várfalnál. A vitézek újrajátszották a történelmi eseményt: 1532-ben Jurisics vezetésével hatalmas török sereg ellen sikerült megvédeni Kőszeget, megállítani előrenyomulásukat Bécs felé.

Létrák, ágyúk, fegyverropogás, lángok, kardcsapások, mélybe hulló áldozatok, újra és újra összpontosító támadók és védők, egyre hevesebb csata, amelyben sokáig egyik csapat sem tudta megroppantani a másik gerincét, kiéhezett és csalódott törökök, akik nem tudták a szultán zászlaja alá hajtani Kőszeget. Aztán a történelmi pillanat: a két diplomata – Jurisics és Ibrahim (Horváth Gábor) – tárgyalása, ami után a törökök győzelmet könyvelhettek el, de Jurisics is meg tudta védeni a várat – így lehet összefoglalni az ostromot, amelyben Hide the Pain Herold (Arató András) is feltűnt hírvivőként.

Az idei volt az első Ostromnapok, amelyet teljes egészében a Kőszegi Ostromnapok Egyesület szervezett. Móritz Imre elnök kiemelte a programok sorából a péntek esti Nagy durranást. Több százan kíváncsiak voltak a látványos csetepatéra: a várjátszótéren a török tüzes nyílvesszőkkel támadta meg azt a sarkos bástyát, amely az 1532-es ostromot is látta már. A Batthyány Bandérium lovasai két török és két magyar lovassal vezették fel az eseményt: újdonság volt ez is, ahogy – a történelmi hűségre törekedve – első ízben fordult elő, hogy a török és a magyar összecsapásának eredményeként, a török diplomácia sikereként kitűzték zászlójukat a kőszegi vár fokára.