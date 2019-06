Hargita megyei rendőrök jártak a megyénkben

Hargita megyéből érkezett rendőröket láttak vendégül a hétvégén a kőszegi IPA tagok. Nem távoztak üres kézzel, az élmények mellett hét tangóharmonikát is kaptak.

A Hargita megyei IPA (nemzetközi rendőrszervezet) elnök és delegációja látogatott el csütörtökön Kőszegre, hogy aztán az egész hétvégét a városban és környékén töltötték, ezzel téve eleget a helyi IPA csoport meghívásának.

Horváth Ferenc, a kőszegi IPA csoport elnöke elmondta, a hargitai IPA tagokkal két éve vették fel a kapcsolatot egy véletlennek köszönhetően. Lukácsháza testvértelepülése lett öt évvel ezelőtt Csíkkozmás, mikor a falu képviselői két éve kiutaztak Romániába, velük tartott dr. Jónás Zsigmond, a kőszegi IPA korábbi, jelenleg tiszteletbeli elnöke is, akin a falu rendőre észrevette az IPA nyakkendőtűt.

Miután ő is a nemzetközi rendőrszervezet tagja volt, szóba elegyedtek és elhatározták, hogy sportbarátságot kötnek. Azóta a két szervezet képviselői – dacára a több mint ezer kilométeres távnak – rendszeresen meglátogatják egymást, hiszen a kezdetektől sokkal többről szólt az ismeretség, mint kispályás focitornákról, barátként találkoznak, ilyen összejövetel volt a mostani is.

Pénteken Lukácsháza polgármestere, Virág János Albert Csaba pincéjében látta vendégül a tíz Hargita megyei rendőrt, míg szombaton barátságos futballmérkőzésre és a korábbi IPA titkár, Varga János emlékére rendezett – már komoly hagyományokkal bíró, tizenkettedik alkalommal megrendezett – pisztoly lőversenyére voltak hivatalosak. Ez utóbbira osztrák és horvát IPA tagokat is vártak.

Mikor pénteken a Csömötei-hegyi pincéhez értünk, a nap ereje már csak barátságosan melegített, ilyenkor esik igazán jól a bor és a beszélgetés is. Megtudtuk, a csíkkozmási barátság Kovács Lőrincnek köszönhető, aki onnan származik, de már itt, Lukácsházán él. A polgármester elmondta, igyekeznek ápolni a kapcsolatot a testvértelepülésükkel, ennek része a mostani rendőrtalálkozó is.

Mikor a csíkkozmásiak megtudták, hogy dr. Jónás Zsigmond civilben harmonikajavító is, hét megviselt, billentyűvesztett hangszer került elő a padlások mélyéről, amit most úgy kaptak vissza, mintha újak lettek volna. – A barátságba belefér ez is –mondta dr. Jónás Zsigmond – mert a barátságot ápolni kell, ráadásul, akik ilyen nagy utat tesznek meg, azok megérdemlik, hogy illendően fogadják őket – magyarázta a pazar vendéglátást, majd hozzátette, az IPA amúgy is a barátságról szól: barátsággal szolgálni.