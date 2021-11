Harmadszor támadtak kutyák a Molnaszecsődön élő gyermekorvos, Abdul Hameed birkáira

Harmadik alkalommal támadtak kutyák a Molnaszecsődön élő gyermekorvos, Abdul Hameed birkáira. A vérengző állatok két éjszakai látogatásuk során mind a hét bárányt megölték.

Már többször történt hasonló eset az orvos birtokán: tavaly nyáron hét, majd idén márciusban ismét három bárány esett áldozatul. Akkor a tulajdonosnak sikerült elfognia a „tettest”, így a kutyák közelben lakó gazdája kénytelen volt elismerni a vétkességét. Akkor békességben váltak el, a kutyatulajdonos pótolta Hameed veszteségét.

Átmeneti csend után most szerdán és csütörtökön éjjel megint hívatlan látogatók jöttek, és először négy, majd a maradék három bárányt is széttépték. A következő éjszaka az orvos megint mozgást hallott a kertben, kiment, és sikerült mobiltelefonnal fotót készítenie a kutyáról, amely a továbi zsákmány reményében még egyszer visszatért. Az állat formája nem hasonlított a korábbi vérengzés elkövetőjére, a károsultnak elképzelése sincs, hogy honnan kerülhetett oda. Valószínű, hogy éhes lehetett, mert az egyik bárány combjába alaposan bele is kóstolt. Az éjszaka készült képen a kutya mögötti árnyék azt sejteti, hogy ketten voltak a támadók.

– Az előző eseteknél nem tettem feljelentést, de ez most már sok, szóltam a rendőröknek – mondja a bosszús és szomorú háziorvos. – Mi betartjuk az állattartási szabályokat, de aki szabadon engedi a kutyáit, az nem. Ezt az esetet most nem tudom bizonyítani, ötletem sincs, hol keressem a felelőst. Haragosom nincs, a házam kapuja, ajtaja mindig nyitva áll, ezt tudják rólam. Mégis folyamatosan ismétlődnek a támadások. Ezért kértem a hatóság segítségét. A károsult gazda nem kártérítést akar, hanem azt, hogy kerüljön az ügy nyilvánosságra. Tudatosítani szeretné az emberekben, hogy mindenki vigyázzon a saját állataira, és a másokéira is. Hogy meg tudjuk védeni állatainkat, hiszen a kutyák néha megvadulnak, elragadja őket a vadászösztön.

A gyermekorvos korábban több állatot is tartott a birtokán, egész mini állatkertet csodálhattak meg nála az emberek. Most már csak pávákat, gyöngytyúkokat és kacsákat tart – no meg a szerencsétlen bárányokat, amik immár rendszeresen állatársaiknak esnek áldozatul.

Kiemelt képünkön: Abdul Hameed gyermekorvos az egyik áldozat mellett – kutyák végeztek vele