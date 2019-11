Harminc éve alakult meg a Gothard Jenő egyesület

Jubileumi év 2019 a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület számára: idén novemberben van 30 esztendeje, hogy megtartották alakuló ülésüket.

A csillagászatnak hagyománya van Vas megyében, gondolok itt például Gothard Jenő és testvérei munkásságára. 1980 nyarának végén indult el egy alulról szerveződő tevékenység, a vasi amatőrcsillagászok úgy érezték, valamilyen helyi közös összefogást meg kellene valósítani – mondta el Mitre Zoltán elnökségi referens. Vértes Ernő egykori elnökük szervezte össze az amatőrcsillagászokat a megyében és még 1980. szeptember 11-én megalakult más szervezetek szárnyai alatt a Gothard Amatőrcsillagászati Klub, majd a szombathelyi Csillagász Szakkör.

– A vasi amatőrcsillagászok a rendszerváltás kínálta lehetőségek nyomán önálló, jogi személynek minősülő szervezetet alapítottak – emelte ki Mitre Zoltán. A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület 1989. november 11-én tartotta alakuló ülését. A civil szervezet 2017-ben Gothard Jenő Csillagászati Egyesületre változtatta nevét.

– Harminc feletti taglétszámmal indult útjára az egyesület, jelenleg ötvennyolc tagjuk van – az elmúlt három évtizedben átlagosan 40-45 fő körül szokott lenni a taglétszám – tudtuk meg. – Az egyesület profilja az oktatás, a csillagászat népszerűsítése, ismeretterjesztésének segítése. Az egyesület céljai között szerepel: összefogni az amatőrcsillagászokat, szervezeti hátteret adni számukra, megfigyelésben, műszerek fejlesztésében tanácsot adni és szakkörök, szekciók, helyi csoportok szervezésének segítése. Megyei hatókörű egyesületként működnek, és ahogy fejlődtek az évek során, megalakultak a helyi tömörüléseik: a mai napig működik Kőszegen, Bükön és Csepregen összevont helyi csoportjuk, sőt, van külön szombathelyi is. Répcelakon korábban működött egy, a közeljövőben tervezik újjáéleszteni. Az egyesületnek különböző szekciói is vannak: napórás, tudományos, planetológiai és természetföldrajzi szekció, valamint ifjúsági szekciója. Utóbbi most kezd fellendülni. – Az általános iskolások a legfogékonyabbak, több tanár tagtársunk van, a 2–3. osztályos gyermekek érdeklődését már fel lehet kelteni a csillagászat iránt. Volt olyan, hogy prezentáltak, önállóan feldolgoztak témákat és azokat bemutatták az egyesület közgyűlésén.

Nem csak fiatalítás zajlik, jelenleg honlapjukat újítják, saját privát facebook-csoportjukban pedig lehetőség van beszélgetéseket kezdeményezni a tagokat foglalkoztató témákban. December 6-án ünnepi közgyűlésükön legújabb kötetüket is bemutatják, amely Kövesligethy Radó életéről, munkásságáról szól.