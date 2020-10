Harmincéves a Tarisznyások Együttes – Visszatért a trió a kiindulóponthoz

A város kulturális sokszínűségének jellemzője a zenekarok átlag feletti száma a legváltozatosabb műfajokban. Közülük a Tarisznyások Együttes szombaton koncerttel ünnepelte harmincéves jubileumát a Nagy Gáspár Művelődési Központban.

– 1990. november 26-án Ger­gye Rezső, a művelődési központ igazgatója hívott össze kettőnket. Egy ünnepi könyvhétre kellett gyermekműsort összeállítanunk – mesélte a kezdetekről Kiss Attila zene­karvezető a közönségnek. Tarisznya Duó néven meg is alakultak. Ebből formálódott a Pados Zsolt, Molnár András, Kiss Attila alkotta mai Tarisznyások Együttes.

– A megye szinte minden településén, valamint országhatáron innen és túl sok helyen felléptek. Most visszatértek a kiindulóponthoz. Éljük meg közösen velük ezt az ünnepet – mondta az est házigazdája, Kovács Tilda nyugalmazott polgármester.

A műsorba három évtized zenés keresztmetszetéből válogatott a zenekar. Olyan dalt is hoztak, amely az esten debütált. Több, az együttesben korábban közreműködő zenészt is visszahívtak, így bővült ki a háromfős zenekar az est végére héttagúvá. A koncert Weöres Sándor megzenésített versével kezdődött és végződött is. Közte szerelmes verseket, évszakokat feldolgozó blokkok is elhangzottak. Kapornakiné Mozsár Anikó Vasvárhoz írt versének megzenésített változata nagy sikerrel mutatkozott be.

Tóth Balázs polgármester beszédében úgy fogalmazott: köszönet a Tarisznyásoknak, hogy jó példát mutatnak arra, milyen fontosak a gyökerek az ember számára.

A virtuális térből Gergye Rezső igazgató is csatlakozott az esthez.

– A Nagy Gáspár Művelődési Központ legyen továbbra is az otthonotok. Ahogy eddig is az volt, boldog szülinapot! – üzente az együttesnek az intézményvezető.